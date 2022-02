Après la grève des poubelles, des collectes citoyennes pour nettoyer les rues de Marseille

La Métropole et FO sont tombés d'accord ce mercredi soir pour mettre fin à la grève des poubelles, annonce Yves Moraine en exclusivité sur France Bleu Provence. Soulagement alors que les déchets accumulés sur les trottoirs et dans les rues sont balayés par un vent violent.

Inquiet, le maire de Marseille, qui fait d'ailleurs intervenir depuis mardi des sociétés privés annonce maintenir ce dispositif jusqu'à un retour à la normale. Benoit Payan est aussi à l'initiative de "collectes citoyennes", pour inciter les habitants à donner un coup de main. L'idée est simple, la mairie fournit des sacs poubelles et des gants aux citoyens, et les volontaires ramassent les déchets dans les rues.

"Le système actuel ne fonctionne pas." - Isabelle Poitou, association "Mer-Terre" à Marseille

Un collectif d'associations écologistes habituées à ce type d'opérations, accueillent et encadrent les habitants bénévoles. Un site localise aussi les tas de poubelles à traiter en priorité. Pour Isabelle Poitou de l'association "Mer Terre", les citoyens doivent s'investir. "On ne va jamais s'en sortir si on attend les pouvoirs publics. Ça dysfonctionne. Le système actuel ne fonctionne pas. Et c'est grâce aux citoyens qui se mobilisent en disant, maintenant ça suffit, vous ne faîtes pas le job et ça ne va pas. On paie des impôts, on est censé recevoir un service public. On a droit à la propreté, à la sécurité. Donc là, c'est un cri qu'on lance. Ça suffit !"

Selon la Métropole, 2.000 tonnes de déchets accumulées doivent être retirées. Elle parie sur un retour à la normale dans une semaine.

D'ores et déjà deux opérations de nettoyage sont programmées à Marseille. Le dimanche 6 février sur l'escale Borély et le dimanche 13 février au pied de la Bonne Mère.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



