C'est depuis la Gironde, où il vit désormais, que Tony Vairelles a accueilli la nouvelle. L'ancien attaquant de l'ASNL et de l'équipe de France a vu son contrôle judiciaire levé six ans après sa mise en examen pour tentative d'assassinat avec trois de ses frères à la sortie d'une boîte de nuit d'Essey-les-Nancy. Il peut de nouveau quitter le territoire français et n'est plus obligé de pointer au commissariat chaque mois.

Un soulagement

Marqué par ses cinq mois passés en prison, et désormais consultant sur la chaîne Girondins TV, Tony Vairelles accueille cette levée du contrôle judiciaire avec soulagement :

Ca devenait pesant parce que chaque fois qu'on est dans un commissariat, qu'on annonce contrôle judiciaire, on a toujours le regard des gens extérieurs, on a toujours l'impression d'être un criminel en sursis [...] J'avais des projets aux Etats-Unis qui n'ont pas pu aboutir parce que j'avais cette interdiction de quitter le territoire."

Tony Vairelles, qui ne veut pas s'exprimer sur le fond de l'affaire mais s'est toujours dit innocent, aspire à retrouver une vie normale mais surtout à un procès pour pouvoir s'expliquer. La procédure a bien assez duré pour l'ancien joueur du RC Lens :

Ca devient lourd. Dans cette affaire, il y a eu pratiquement un an sans juge pour s'occuper du dossier. C'est beaucoup de temps de perdu. Je comprends que c'est compliqué, que les juges sont débordés mais nous, on a besoin aussi de passer à autre chose [...] Le sentiment que j'ai, c'est plutôt d'avoir cette présomption de culpabilité, plutôt que d'avoir une présomption d'innocence."

Dans cette affaire, Tony Vairelles et trois de ses frères sont mis en examen pour tentative d'assassinat sur des vigiles.