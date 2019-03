Gilets jaunes : arrêtés près d'Orléans avec une cafetière, un collier et des vêtements volés lors des pillages à Paris

Cinq personnes ont été interpellées à Fleury-les-Aubrais, samedi soir, sur le quai de la gare. Elles rentraient, en train, de la manifestation des gilets jaunes à Paris, et étaient en possession de vêtements, bijoux et objets issus de magasins pillés sur les Champs-Elysées.

Une cafetière Nespresso, un collier Zwarovski et des vêtements Celio et Hugo Boss : voilà ce que les policiers ont trouvés sur cinq personnes, interpellées samedi soir sur le quai de la gare de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. Ces cinq personnes, quatre femmes et un homme, rentraient, en train, de la manifestation parisienne des gilets jaunes (acte 18).

Pas discrets dans le train du retour

Âgés de 27 à 58 ans, les cinq ont pris le train en fin d'après-midi à la gare de Paris Austerlitz, pour rentrer à Montluçon (Allier), d'où ils sont originaires. Mais ils se vantent à voix haute d'avoir pu récupérer un "butin" sur les Champs-Elysées, à Paris. Sauf qu'un passager, installé près d'eux, les entend et appelle aussitôt la police.

Arrêtés dès le premier arrêt, à Fleury-les-Aubrais

Le groupe est ainsi interpellé dès le premier arrêt, à Fleury-les-Aubrais, et les cinq personnes sont aussitôt placées en garde à vue. Selon le procureur de la république d'Orléans, elles reconnaissent avoir participé à la manifestation parisienne sur les Champs-Elysées, mais pas aux saccages et aux pillages des magasins. Les cinq "gilets jaunes" affirment avoir seulement "récupéré les objets".

Les quatre femmes ne sont pas connues de la justice; l'homme a déjà été arrêté dans le passé pour conduite en état d'ivresse. Tous seront jugés le 3 juin par le tribunal correctionnel d'Orléans, et devaient être remis en liberté ce dimanche soir.