Après la menace d'effondrement d'un immeuble rue Samonzet à Pau, les experts sont rassurants

Pau, France

Ce mercredi matin, la dizaine d'habitants évacués sont venus aux nouvelles devant le chantier de démolition de l'immeuble du magasin Laraillet. Certains ont passé la nuit dans la famille ou chez des amis, d'autres ont été accueillis à l'hôtel Continental ou Beaumont. Ils ont dû partir sans rien. Florence a bien dormi à l'hôtel Continental mais sa brosse à dents lui a manqué.

J'ai dormi à l'hôtel Continental et je me suis réveillée à dix heures. Ce qui me gêne un peu c'est de ne rien avoir. J'étais partie me promener, je n'ai pas de brosse à dent , je n'ai rien, mais ce soir ça va aller.

Philippe Menel, le directeur du Centre Communal d'Action Sociale et Laurent Garcia, le responsable du service communal d'hygiène et santé ont pu les rassurer. L'immeuble au numéro 6 était déjà fragilisé avant les travaux, ça s'est aggravé, mais il va pouvoir être consolidé. Les occupants des numéros 3,5 et 8 peuvent réintégrer leurs appartements et leurs commerces dès ce mercredi soir ; ceux du numéro 6 devront encore patienter environ une semaine, mais ils peuvent aller chercher des effets personnels.

Nous avons des experts qui sont venus, l'immeuble menaçait bien de s'effondrer. Des mesures conservatoires sont mises en oeuvre pour pouvoir ouvrir la circulation aux voitures et aux piétons. Le numéro 6 sera fermé une semaine supplémentaire pour mettre en place d'autres mesures conservatoires. Le chantier va reprendre, simplement le phasage sera différent pour prendre en compte ces nouveaux éléments. Il y aura de nouvelles études notamment par rapport aux vibrations qui sont causées par le forage des pieux.

La circulation et les commerces, sauf le magasin de chaussures au numéro 6, rouvrent dès ce mercredi soir.