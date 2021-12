Après la mort d'un ado à Saint-Jean-de-Braye, une pétition pour réduire la vitesse dans le quartier

"Cet accident m'a bouleversée." La voix encore tremblante, Mylène Besnard, habitante de Saint-Jean-de-Braye explique pourquoi elle a décidé de lancer cette pétition, après l'accident qui a coûté la vie à un adolescent de 13 ans ce mercredi. "De chez nous on voyait les gyrophares, on voyait du monde s'afférer autour de ce jeune homme. En tant que maman ça m'a vraiment bouleversée et je n'ai pas pu rester sans rien faire." D'autant plus qu'un accident similaire s'était déjà produit dans le quartier six ans plus tôt, signale-t-elle.

La pétition lancée mercredi a déjà recueilli plus de 500 signatures. - Capture d'écran change.org

Elle insiste, avec cette pétition elle s'attaque à "un problème de fond". "Je n'ai rien contre le conducteur de cette fourgonnette [impliqué dans l'accident], ni contre les vélos en général", assure-t-elle. Avec cette pétition, elle ne pointe pas du doigt les comportement des personnes impliquées dans ce drame. "J'ai bien sûr une pensée pour la famille de cet adolescent et pour le conducteur." Mais elle souhaite éviter qu'un autre se produise. "Et malheureusement, si on ne fait rien, il y en aura d'autres."

Été comme hiver, c'est toujours la même chose, les gens ne prennent pas de précautions, ils arrivent à grande vitesse

Sur son avenue, et deux autres rues qui mènent au rond-point où s'est produit l'accident, elle dénonce le comportement de certains automobilistes qui circulent à toute vitesse en pleine agglomération dans un secteur où il y a des écoles, un collège et un lycée. "Été comme hiver, c'est toujours la même chose, les gens ne prennent pas de précautions, ils arrivent à grande vitesse", témoigne-t-elle. "Rue Jean Zay, il m'est arriver de voir certaines voiture rouler à 80 km/h, sur une route limitée à 50."

Avenue Capitaine jean, à Saint-jean-de-Braye, cyclistes et voitures manquent de place pour cohabiter sur la chaussée, selon une habitante qui vient de lancer une pétition. © Radio France - Cécile Da Costa

L'autre problème, selon l'habitante, c'est l'aménagement des bandes et pistes cyclables dans le quartier. Par endroits, les cyclistes circulent sur le trottoir, suivant une bande cyclable. Mais localement, ils doivent retourner sur la route, une chaussée assez étroite. "Si une voiture arrive, elle n'a pas la place de circuler à côté du vélo, la plupart doublent et mettent en danger le véhicule qui arrive en face", regrette-t-elle en soulignant aussi l'étroitesse de la bande cyclable. "Finalement c'est comme s'il n'y avait pas de bande cyclable."

Mylène Besnard pointe ensuite du doigt plusieurs problèmes d'aménagement dans le rond-point. "La bande cyclable n'est pas isolée, elle est vraiment au cœur du rond-point avec le voitures", décrit-elle. "Je prends tous les jours l'avenue gay-lussac et je passe par ce rond-point, je vois régulièrement des voitures mordre sur la bande cyclable en prenant la première sortie." Aussi, au niveau de cette sortie, le passage piéton est placé dans le virage. "Quelqu'un qui arrive, sans parler de vitesse excessive mais avec un peu trop d'élan, n'aura pas le temps de réagir."

C'est sur ce rond-point qu'a eu lieu l'accident qui a coûté la vie à un adolescent ce mercredi à Saint-Jean-de-Braye. © Radio France - Cécile Da Costa

Alerter les élus locaux

La pétition a recueilli plus de 500 signatures trois jours, des signataires habitants de Saint-Jean-de-Braye, mais aussi d'ailleurs, y compris hors du Loiret. Dans les commentaires, nombreux sont les habitants qui évoquent la dangerosité de ce rond-point et des pistes cyclables dans la zone.

Mylène Besnard espèrent en recueillir "le plus possible" pour alerter les élus "sur le manque de sécurité" dans son quartier. Elle demande de nouveau aménagement, notamment sur les axes où les voitures circulent le plus vite : avenue Gay-lussac, avenue Capitaine Jean, rue Jean Zay et Pont Bordeau. "Qu'ils trouvent des solutions pour sécuriser tout le monde : des radars, feux rouges, dos d'âne, je ne sais pas mais pour l'instant c'est beaucoup trop dangereux."