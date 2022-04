Après la mort d'un Béarnais renversé à Tarbes, sa famille se constitue partie civile

Quelques jours après cet accident mortel survenu à Tarbes, la famille de la victime se constitue partie civile. Leur avocat, Me Thierry Sagardoytho, confirme cette information dévoilée par nos confrères de La République des Pyrénées. Un homme de 60 ans originaire d'Aressy a été percuté par un Porsche Cayenne, le mardi 19 avril, sur le parking de son entreprise, une société de location de voitures (Rent A Car). Le conducteur de la voiture a été mis en examen pour homicide involontaire. Les tests d'alcoolémie étaient négatifs.

Des conditions incompréhensibles

La famille de la victime est particulièrement choquée, "ravagée" par ce drame explique Me Thierry Sagardoytho, avocat des proches. "Il y a une semaine encore, celui qui a perdu la vie faisait des projets de retraite, de cession de son entreprise à ses proches, la vie s'est arrêtée en l'espace d'une minute", ajoute Me Sagardoytho.

Ce matin-là, il y avait donc ce "véhicule qui va soudain engager une course folle qui lui vaut de percuter un muret, [...] défoncer ce mur de briques et il va avaler le malheureux qui se trouvait de dos et qui n'a même pas pu anticiper la manœuvre et qui a hélas péri sous les roues de ce véhicule" souligne l'avocat.

Comprendre où se trouve la défaillance

Dans ce dossier, le parquet de Tarbes a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire et le conducteur de la voiture a été mis en examen. Ce dernier est un homme de 79 ans. Selon Me Sagardoytho, tout l'enjeu est de "comprendre s'il s'agit d'une défaillance humaine, d'une défaillance technique ou d'une combinaison de ces deux paramètres".