Après la mort d'un garçon près d'une école à Pau, les parents d'élèves s'interrogent

Deux jours après le drame, près de l'école Marancy à Pau, place aux questionnements. Les parents d'élèves, encore sous le choc, s'interrogent sur les causes de l'accident. Mercredi après-midi, un petit garçon de trois ans est mort, écrasé par une voiture à l'heure de la sortie des classes. L'accident s'est produit sur le parking d'une résidence privée, avenue de Buros, en face de l'école où était scolarisé l'enfant.

Les circonstances précises du drame restent à déterminer. La garde à vue de la conductrice du véhicule a été prolongée jusqu'à 13 heures ce vendredi 8 septembre. Elle n'avait pas consommé d'alcool, ni de stupéfiants, et explique aux enquêteurs n'avoir rien vu. La police lance donc un appel à témoins et s'est rendue sur place ce jeudi midi pour rassurer les familles.

Des fleurs en mémoire du garçonnet

Devant la résidence, où s'est produit le drame, des fleurs et des peluches ont été déposées. Un mot est également accroché sur un panneau : "repose en paix". Fiona, une habitante du quartier, est encore très émue. "Je viens mettre une rose blanche parce que c'est terrible et injuste, déplore-t-elle. On a été témoins de ce qu'il s'est passé, on a entendu le cri de douleur des parents, c'était très difficile".

Des fleurs et des peluches ont été déposées à l'entrée de la résidence où s'est produit l'accident © Radio France - Justine Claux

Un peu plus loin, près de la sortie de l'école, l'émotion est encore vive. "Nos enfants sont sous le choc, raconte Hannah, une maman. Mon fils était étonné parce qu'il connaissait le petit, j'ai essayé de lui expliquer que c'était un accident et qu'il fallait faire attention".

Des automobilistes roulent "à toute allure"

Après le drame, les parents se questionnent : "à qui la faute ?". Ils sont nombreux à dénoncer le comportement des automobilistes dans le quartier. "Ils roulent tous comme des timbrés ici, accuse Lucie. C'est souvent le bazar, les gens passent à toute allure, ils ne font pas attention". Un avis partagé par Manon, une maman, "on ne sent pas en sécurité".

Certains parents pointent également du doigt le manque de places de parking autour de l'école, mettant en danger les enfants. "Il n'y a pas assez de places, on est obligés de se garer dans la résidence et c'est vrai que certains rentrent vite", confirme Méline, un papa. "Ce n'est pas terrible au niveau des parkings, c'est difficile de se garer, surtout à la sortie des classes vers midi", ajoute Vincent.

"Maintenant, on a encore plus peur"

Les parents d'élèves et les habitants de la résidence craignent désormais pour la sécurité de leurs enfants. "On avait déjà peur avant, maintenant, on a encore plus peur", assure l'un d'eux. Certains parents réclament la création d'un nouveau parking sécurisé autour de l'école.

Mais "ce n'est pas en projet", répond la mairie. "Il faut plus de rigueur et moins d'incivilités, les parents ne doivent pas se garer n'importe où, insiste Françoise Marteel, adjointe à l'éducation à la mairie de Pau. Il y a déjà suffisamment de possibilités pour se garer et je ne vois pas où on pourrait construire un nouveau parking".