Après la mort d'un homme, tué par balle, l'inquiétude des habitants de Malakoff à Nantes

Des tirs en plein jour, à quelques dizaine de mètres d'une place avec un espace de jeux pour enfants. Dimanche 19 mars, un jeune homme de 27 ans est mort tué par arme à feu, rue d'Angleterre, dans le quartier Malakoff à Nantes. Lorsque les enfants jouant sur la place toute proche ont entendu les coups de feux, ils sont allés se réfugier dans le local de l'Association maghrébine des seniors nantais, qui œuvre depuis des années à Malakoff.

"Ils sont venus en pleurant"

"C'est vraiment affreux! Ils sont venus en pleurant, se désole le président de l'association, Mouloud Abdelkafi une figure du quartier. Je les ai reçus, j'ai fait ce que j'ai pu, leur donner à boire, les calmer... Ils étaient au moins une vingtaine. Les voir arriver en pleurant, c'est ce qui m'a le plus traumatisé!"

Une émotion partagée par Sylvia, du conseil citoyen du quartier Malakoff : "C'est assez choquant de se dire que ça s'est passé alors qu'il y avait du monde autour, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les arrête. Des enfants ont vu cet homme, quelles répercussions psychologiques sur eux ? Quelles répercussions psychologiques sur les habitants au pied de cet immeuble ?"

"On a peur"

Au lendemain de la mort de ce jeune, près de l'immeuble où il habite, Calvin ne cache pas son inquiétude pour sa fille de 7 ans. "On a peur! On ne sait jamais, il faut qu'à chaque moment on soit avec nos enfants. Et si on n'est pas là, que va-t-il arriver?", s'interroge le père de famille.

Le secrétaire de l'Association maghrébine des seniors nantais, Nabil Messadi, affiche le même désarroi. "Une balle perdue et voilà! quelqu'un peu payer à la place d'un autre!, lâche-t-il. C'est ce qui m'inquiète le plus. Et puis ce système de l'angoisse qui s'installe. On voit que les gens évitent même d'en parler." En effet, peu d'habitants acceptent de s'exprimer ouvertement sur le climat de violence dans leur quartier. Même ces mères de familles qui en parlent entre elles, devant l'école de leurs enfants.

"On sent une colère froide"

La place à proximité de l'immeuble où un homme de 27 ans a été tué à Malakoff dimanche. © Radio France - Leïla Méchaouri

"On sent une colère froide, souligne l'élue de quartier, Aïcha Bassal, qui s'est rendue sur place dans la foulée des coups de feu mortels dimanche. On sent des personnes aujourd'hui qui ne se résignent pas, qui ne banalisent pas ce qui s'est passé, et des gens qui ont envie d'avancer et ont besoin des pouvoirs publics pour les accompagner." Aïcha Bassal recevait les responsables d'associations du quartier ce lundi après-midi.

Le mobile encore inconnu

Une enquête est ouverte du chef d'assassinat. La victime est un Algérien en situation irrégulière, arrivé il y a quelques jours à Nantes. Cet homme de 27 ans a été interpellé dans le centre-ville nantais pour la vente illégale de cigarettes.

Le tireur, lui semble être arrivé et reparti à pied. "Il semble avoir fait feu à plusieurs reprises sur cette victime", précise ce lundi le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. Le calibre de son arme n'est pas confirmé pour l'instant. L'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants n'est pas avérée pour l'instant. "En l'état actuel, on ne peut absolument pas indiquer quel était le mobile, pour quelle raison un individu a ainsi fait feu sur cette victime", ajoute Renaud Gaudeul.

Le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudeul. © Radio France - Leïla Méchaouri