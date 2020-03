Après la mort de Jorel Prawitz à Laval, un an de prison ferme requis contre le conducteur de la camionnette

La famille va devoir encore attendre un peu pour être fixée. Le jugement sera rendu le 30 avril prochain, par le tribunal de Laval, dans l'affaire Jorel Prawitz.

Ce jeune homme de 20 ans a été retrouvé mort le 29 janvier 2016, il y quatre ans, sur une route dans la zone de la Gaufrie à Laval. Il avait été pris en stop pour rentrer chez lui à Cossé-le-Vivien, par deux personnes, membres de la communauté des gens du voyage. Le conducteur âgé aujourd'hui de 33 ans affirme qu'il s'est dirigé vers le l'aire d’accueil pour aller chercher de l'argent pour faire le plein d'essence, qu'il s'est retourné au bout de quelques secondes, et que Jorel n'était plus dans sa camionnette. Il affirme que le jeune homme est tombé ou a sauté du véhicule en marche.

Beaucoup de questions et peu de réponses

Ce sont des mensonges aux yeux de la famille, les proches de Jorel estiment qu'il s'agit d'une agression qui a mal tourné. Dans la salle d'audience, ils ont du mal à cacher leur colère en écoutant les déclarations du conducteur de la camionnette. "J'ai voulu rendre service, je lui ai dit de monter, je ne sais pas ce qui s'est passé", assure le prévenu. Jorel avait pris place à l'arrière de la camionnette, dans le noir, sans siège, sans ceinture.

Mais la présidente du tribunal, la procureure de la République et les avocats de la partie civile se posent beaucoup de questions : "pourquoi n'avez vous pas enlevé le siège bébé sur la banquette avant, pour qu'il puisse s'asseoir ?", "pourquoi n'avez vous pas prévenu Jorel que vous alliez faire un détour et passer par l'aire d'accueil des gens du voyage ?", "pourquoi le sac à dos de Jorel a t-il été retrouvé à côté du corps sans être abîmé ?", "pourquoi des témoins affirment avoir vécu des mauvaises expériences, d'avoir été malmenés, en faisant du stop au même endroit ?", "vous n'avez pas entendu la portière s'ouvrir et se refermer ?". Le conducteur maintient qu'il n'a rien vu, rien entendu, que tout s'est passé en moins d'une minute.

"Qu'est-ce qu'on dit ?"

Selon les experts, Jorel n'a pas été frappé, et les portières de la camionnette fonctionnaient très bien. "Mon fils était un garçon posé et réfléchi", assure sa mère, "il n'aurait jamais sauté d'un véhicule en marche". Des écoutes téléphoniques laissent à penser que le conducteur et son autre passager se sont accordés sur une version des faits. "Qu'est ce qu'on dit" avait demandé le passager, "bah ce qu'on a dit" a répondu le conducteur. "Si on dit la vérité, on n'a pas besoin de se mettre d'accord, vous cachez cette vérité", lance l'un des avocats de la famille.

"Cette absence de réponses, ce manque d'explications, vient conforter la position des parties civiles qui se disent que l'on cache quelque chose", explique maître Mélanie Jorelle, l'avocate de la mère et de la sœur de Jorel.

Mais l'avocat du prévenu rappelle que c'est son client qui a appelé les secours. La Justice, dit-il, doit condamner quand elle est sure, et là, il y a un doute. "Il n'avait pas besoin de mentir, il suffisait qu'il parte, c'est lui qui a appelé les secours, s'il n'avait prévenu personne, il n'y avait aucun témoin, on ne saurait rien de ce qui s'est passé. On veut en faire un criminel de la route, ce n'est pas du tout conforme à la vérité", assure maître Patrick Descamps.

La procureur de la République estime que le prévenu est responsable d'un homicide involontaire car il a fait monter Jorel dans sa camionnette sans s'assurer de la sécurité, que c'était dangereux. Elle a requis deux ans de prison dont un an avec sursis. Des réquisitions qui ne sont pas assez sévères aux yeux de la famille de Jorel.

"C'est la déception de ne pas avoir eu de réponses, il reste dans le déni, il n'est pas capable de donner des explications. On aurait espéré qu'il nous dise la vérité. On va être obligé de vivre avec ça. Nous en tant que victime on n'est pas reconnu, il ne sera pas jugé à la hauteur de ses actes", estime Solène Prawitz, la sœur de Jorel.

Le jugement a été mis en délibéré au 30 avril prochain à 14h.