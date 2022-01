Après la mort de l'acteur Gaspard Ulliel sur ses pistes, la station de ski de La Rosière est sous le choc

Gaspard Ulliel est mort après un grave accident sur la piste bleue Tétras du domaine skiable de La Rosière, en Savoie. Une zone facile, au croisement de deux pistes bleues. Ce mardi, à 16 heures, l'acteur de 37 ans venait de bifurquer vers la gauche pour rejoindre des amis quand il est entré en collision avec un autre skieur.

Fanny était sur la piste à ce moment là. Cette touriste prenait un cours de ski quand elle a assisté au drame. Elle a vu la chute, les secours : "je suis d'autant plus choquée d'avoir vu cette personne sur la piste, donc c'était pas évident. Ça peut tous nous arriver" dit-elle, tremblante.

L'office du tourisme de la station de La Rosière, mercredi après-midi, juste après l'annonce du décès de Gaspard Ulliel. © Radio France - Mélanie Tournadre

Thomas n'avait jamais vu un film de Gaspard Ulliel. Mais son décès tragique le touche, d'autant plus que ce saisonnier a lui-même été victime d'un accident sur une piste la semaine dernière. "J'ai fait une chute en snowboard et je me suis cassé le coccyx et je me suis fait une déchirure à la jambe. Personnellement, je me dis que je l'ai échappé belle et je me dis que c'est très malheureux pour ce monsieur" confie-t-il.

Théo, lui, travaille au Club Med de la Rosière. Après une saison blanche, il espérait un bel hiver pour les touristes, plus léger, plus serein. "On bosse quand même pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils passent de bonnes vacances [Les touristes NDLR] et avoir des nouvelles comme ça, c'est pas facile". Cette nouvelle, c'est un nouveau coup dur : "effectivement, après un an dur, ça nous replombe le moral" avoue-t-il.

Le directeur de l'Office de tourisme, Jérémie Silva. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ici, tout le monde est un peu sous le choc reconnaît le directeur de l'office de tourisme, Jérémie Silva, là. "Toute la station de La Rosière est émue. On ne vient pas en station pour vivre des drames comme ça. Toute la station est derrière moi pour apporter tout son soutien dans ces moments compliqués à la famille et aux proches de Gaspard Ulliel" déclare-t-il.

Jérémie Silva précise que c'est la première fois qu'un accident mortel a lieu à cet endroit, pas particulièrement dangereux. Gaspard Ulliel ne portait pas de casque au moment de la collision. L'autre skieur, un Lituanien, en portait un. Il s'en est sorti indemne.

