Après la mort de Pascal Dépretz à Dechy il y a trois ans, sa famille attend toujours un procès

Fin 2016, Pascal Dépretz, un fromager nordiste, est mort percuté certainement par le bras palpeur d'un convoi exceptionnel. Trois ans plus tard, sa famille s'impatiente et accuse la défense de tout faire pour gagner du temps.

Dechy, France

L'accident remonte au 5 décembre 2016. Pascal Dépretz, un fromager de Dechy, est mort à 51 ans, fauché par un convoi exceptionnel. Trois ans plus tard, sa famille s'impatiente et réclame justice.

Ils sont là, frère, sœur, filleul, nièce, assis ce lundi face aux journalistes dans la salle communale de la mairie de Dechy. "On espère qu'en médiatisant l'affaire, ça fera avancer les choses", souffle Jean-Claude, le frère de Pascal.

Parce que l'enquête patine. La date d'un procès est loin d'être fixée. À la fin du mois, la cour d'appel de Douai va se pencher sur une nouvelle demande de contre-expertise réclamée par la défense. Cela signifie quoi qu'il arrive des mois d'attente supplémentaires pour Carole, toujours très affectée par la mort de son frère.

Je ne vais pas bien. Je crie haut et fort que tout s'arrête un peu avec ce procès. J'aimerais qu'on puisse aller de l'avant. - Carole, la sœur de Pascal Dépretz

"J'estime à mon niveau que tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ont été réalisés, indique Me Patrick Lambert, l'avocat de la famille. L'information judiciaire n'est pas clôturée. Une fois que le juge d'instruction envisage de la clôturer, il va envoyer aux parties une fin d'information. On a encore plusieurs semaines pour formuler des observations avant la clôture définitive. Et ensuite il faut attendre une date de procès donc on sera facilement entre quatre et cinq ans".

Pourtant, dès le départ, les investigations avancent rapidement. Quelques jours après l'accident, les enquêteurs ont visionné les caméras de vidéo-surveillance du réseau Evéole. Les images montrent le camion d'une entreprise de travaux public locale s'approcher de Pascal. Un bras palpeur de 11 kilos se serait décroché et aurait frappé sa tête mortellement.

La famille de Pascal se bat aussi pour que son père puisse assister au procès. Il a aujourd'hui 87 ans. Contacté par France bleu Nord, l'avocat de la défense n'a pas répondu à nos sollicitations.