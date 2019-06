Après la mort de Sandra, 23 ans, le "Franprix" de Quincy-sous-Sénart au centre de l'enquête

Quincy-sous-Sénart, France

Que s'est-il passé le 9 mai dernier à Quincy-sous-Sénart (Essonne) ? C'est la question que se pose la famille de Sandra, plus d'un mois après le meurtre de cette étudiante de 23 ans, retrouvée 4 jours plus tard (le 13 mai), morte asphyxiée, pieds et poings liés, dans le coffre de sa voiture à Valenton (Val-de-Marne). Tous les indices convergent vers le supermarché "Franprix" à Quincy-sous-Sénart où la jeune femme (étudiante en marketing à Créteil) a été vue pour la dernière fois.

Certains habitants n'arrivent pas à dormir la nuit

Ce supermarché "Franprix", au bord d'une route départementale est toujours ouvert, les étales sont à moitié vide et l'ambiance pesante aux alentours. Arthur qui travaille juste à côté explique que "certains habitants n'arrivent pas à dormir la nuit, ils sont choqués et moi aussi je suis choqué, on a plus envie d'y retourner". Vincent, également avait l'habitude de faire ses courses dans ce supermarché "La personne qui est mise en cause m'a servi des dizaines de fois, c'est incompréhensible. Pour être franc, maintenant je n'y vais plus, je vais respecter le deuil de la famille et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que le supermarché devrait rester fermé". C'est aussi l'avis de la maire de la ville qui ne comprend pas pourquoi le supermarché reste ouvert malgré les lourds soupçons qui pèsent sur cet employé de 33 ans, de la famille du gérant et qui, selon le parquet de Créteil, garde le silence depuis sa mise en examen.

Son corps conservé dans la chambre froide du magasin ?

A ce stade de l'enquête, il est donc impossible de déterminer si cette jeune femme de 23 ans a bien été tuée dans ce supermarché et si, comme l'indique, plusieurs sources, son corps a été conservée plusieurs jours dans la chambre froide du magasin. Seule certitude, ce supermarché est le dernier endroit où le téléphone de Sandra a émis un signal. Ce 9 mai, Sandra, faisait le tour des supermarchés dans le cadre d'un stage pour une entreprise de glace. Vers midi elle a appelé sa mère pour lui dire qu'elle allait rentré. C'est la dernière fois que sa famille a eu un contact avec elle.

Éventuelles complicités ?

Inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles, sa famille et ses amis ont retracé son itinéraire. Sa mère s'est donc rendue sur place et a trouvé l'attitude de l'employé du supermarché "très bizarre". La famille, les amis ont ensuite ratissé les deux départements du Val-de-Marne et de l'Essonne et ont localisé sa voiture à Valenton. Les enquêteurs ont retrouvé son corps, pieds et poids liés dans le coffre de la voiture. L'autopsie révélera que Sandra est morte asphyxiée. De son côté l'avocat de la famille s'interroge également sur d'éventuelles complicités selon Maître Grégory Bensadoun "plusieurs éléments objectifs" vont dans ce sens. Le principal suspect lui, sera interrogé une troisième fois à la mi-juillet.