Après la mort de Victorine à Villefontaine, les habitants sont choqués et inquiets, aussi

À Villefontaine, en Isère, la mort de Victorine bouleverse autant qu'elle traumatise les habitants de son quartier des Fougères. Son corps a été retrouvée lundi, immergé dans un ruisseau, près du stade de la Prairie, pas très loin de chez elle.

La jeune fille avait raté le bus pour rentrer chez ses parents. Elle les avait appelé vers 19h00 pour prévenir qu'elle rentrait finalement à pied. Elle n'est jamais arrivée chez elle. Un registre de condoléances a été ouvert à la maison du quartier. Des habitants, émus, ont défilé, toute la journée ce mardi, pour laisser un mot à la famille, en mémoire de la jeune fille.

"Une gamine de 18 ans... il n'y a pas de mot" - Marie-Claire et Béatrice, des habitantes du quartier des Fougères

"C'est une gamine, 18 ans... pfff, ça fait mal" expliquent, bouleversées, Marie-Claire et Béatrice, "ils sont dans une immense douleur, ça doit être terrible pour la famille, il faut les soutenir" se désolent-elles. "Il n'y a pas de mot, pas de mot" murmurent-elles avec des larmes dans la voix.

"Tout le monde pleure, c'est petit ici, on connaît tout le monde" - Sabrina, une voisine de la famille

Sabrina, elle, était à la battue dimanche, aux côtés des sœurs de la victime. Elle est là, ce mardi, avec ses filles, dévastées par l'annonce de la mort de Victorine : "tout le monde pleure, c'est petit ici. On se connaît tous. On aperçoit un peu tout le monde" raconte-t-elle. Avec son amie Jennifer et d'autres mamans, elles détaillent : ce quartier, elles le connaissent par cœur. Et pourtant, depuis la mort de Victorine, c'est un regard angoissé qu'elle porte dessus. "On se dit toujours c'est ailleurs.. c'est bizarre" reconnaissent ces mamans.

"On se retrouve aujourd'hui à s'angoisser pour nos enfants" - Des mamans de Villefontaine

_"_Ça remet les choses en question" avoue une autre maman, "on essaie de rendre nos enfants autonomes et au final, de remonter à pied depuis Saint-Bonnet comme l'a fait Victorine, déjà c'est fini". Elles ne laisseront plus leurs enfants se déplacer comme avant dans le quartier. "Des petits trajets d'ici pour aller chez nous, c'est trois minutes à pied, mais ça peut suffire. C'est tellement proche [ce drame NDLR], qu'on n'a pas le choix. Tant que ça n'arrive pas dans notre quartier, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et on se retrouve aujourd'hui à s'angoisser pour nos enfants" concluent-elles, bouleversées.

Toutes attendent désormais de savoir si une marche blanche sera organisée en mémoire de la jeune fille.

Quant à l'enquête, elle s'annonce longue. Ce mardi soir, le procureur adjoint au parquet de Grenoble précise : "Les constations faites à partir du scanner n'ont pas permis d'établir les causes de la mort de la jeune Victorine. Il est nécessaire d'attendre les résultats de l'autopsie qui sera réalisée mercredi matin. La section de recherches de la gendarmerie poursuit l'enquête en flagrance et a mobilisé pour se faire d’importants moyens dont 47 enquêteurs (dont 43 Officiers de Police Judiciaire) pour effectuer notamment une enquête de voisinage et entendre tout témoin utile".