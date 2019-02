Après la nouvelle surchauffe, le crématorium de Bégard va rouvrir mais sous surveillance

Le crématorium de Bégard (Côtes-d'Armor) a subi trois départs de feu en sept mois. Des experts se sont déplacés sur place et l'équipement devrait reprendre une activité réduite lundi, sous surveillance.

Bégard, France

Mardi, un nouvel incendie a eu lieu pendant une crémation dans ce crématorium de Bégard. C'est le troisième incident de ce type en sept mois seulement.

Après l'évacuation des proches de la défunte, le crématorium a été fermé, le temps pour les experts de comprendre l'origine de ces surchauffes à répétition. Le constructeur du four crématoire a fait le déplacement.

Une reprise au ralenti et sous contrôle ce lundi

Camille Soustra, la porte-parole d'OGF, l'entreprise de pompes funèbres qui gère l'établissement, affirme que les choses sont désormais sous contrôle : "Nous avons pu prévoir une reprise de l'activité au ralenti, lundi, avec _la présence du constructeur sur place_. Il sera présent pour l'ensemble des crémations au moment de la reprise. Nous avons aussi prévu un contrôle avec un organisme externe indépendant et agréé pour garantir aux familles et aux autorités locales la conformité et la sécurité de l'équipement".