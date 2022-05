Après la noyade à Lacanau, faut-il élargir les horaires de surveillance des plages en Gironde ?

"C'est un drame qui nous bouleverse tous", réagit Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau, au lendemain de la noyade d'un jeune Mérignacais de 18 ans. La victime s'est retrouvée prise au piège dans une baïne dimanche peu après 19 h devant la plage centrale de Lacanau. Deux autres baigneurs ont pu être sauvés par les secouristes. Ce drame relance la question de l'élargissement des horaires de surveillance des plages.

"L'océan, ce n'est ni le lac, ni une piscine" (Laurent Peyrondet, maire de Lacanau)

"On ne s'habitue pas à ça. Ces jeunes sont entrés dans l'eau directement en plein dans la baïne. C'est ça qui est dramatique. Si les sauveteurs qui étaient en train de ranger leur équipement ne les avaient pas aperçus, on aurait eu trois décès hier", rappelle Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau et président du SIVU, le syndicat intercommunal de surveillance des plages.

"Il fait beau, il fait chaud, on profite" : Nathalie, surfeuse de Lacanau. © Radio France - Jules brelaz

"Pourquoi pas élargir l'amplitude des journées de surveillance ?"

Alors que des températures estivales sont attendues cette semaine dans le Médoc, certains baigneurs plaident pour que les postes de secours restent davantage ouverts à l'avant-saison. Depuis le début du mois de mai, les maîtres nageurs-sauveteurs sont présents durant les weekends et les jours fériés sur les plages de Lacanau, Carcans et Vendays-Montalivet.

"Ce n'est pas suffisant. Il faudrait plus de surveillance, sept jours sur sept", estime Marie, une Bordelaise. "C'est cool, il fait chaud, les gens profitent et on a envie de se baigner. On pourrait être davantage en sécurité".

Un groupe d'étudiants bordelais célébrant la fin de leurs examens sur la plage centrale de Lacanau. © Radio France - Jules Brelaz

"On ne va pas non plus surveiller la plage jusqu'à minuit mais oui peut-être jusqu'à 20 h" (Nathalie, surfeuse de Lacanau)

"Un énorme coût pour les collectivités"

Maire de Lacanau et président du SIVU, le syndicat intercommunal de surveillance des plages, Laurent Peyrondet serait lui-même favorable à l'élargissement des temps de surveillance si la question du financement ne se posait pas. "Imaginez que sur des communes comme Carcans et Lacanau, on est sur un budget de 1.100.000 euros. Ce sont des sommes énormes. On est aux limites de l'exercice."

"Lacanau c'est une commune de 5.000 habitants avec un budget de 5.000 habitants" (Guillaume Counilh, coordinateur des maîtres sauveteurs-nageurs de Lacanau)

Coordinateur des maîtres nageurs-sauveteurs de Lacanau, Carcans et Vendays-Montalivet, Guillaume Counilh assure que ces communes sont "quand même les bons élèves du département en matière de surveillance des plages. Les postes de secours ont été ouverts dès le 30 avril et le resteront jusqu'aux vacances d'automne. Alors certes, pas en continu, de façon quotidienne. (...) On ne peut éluder la question du financement."

La métropole bordelaise et le département appelés à contribuer

L'élargissement des plages horaires de surveillance serait possible, selon le maire de Lacanau. "Bien sûr, on pourrait le faire", indique l'élu avant d'ajouter "c'est très très cher". "On attend aussi des partenaires un engagement, que ça soit du département et de Bordeaux Métropole pour venir aider aussi ces plages là à être mieux surveillées tout au long de l'année", explique Laurent Peyrondet.

"Nous sommes une des plages les plus fréquentées du département"

Cet élargissement de la surveillance ne servirait "pas uniquement" les habitants du littoral, rappelle le maire de Lacanau. Il y a aussi "tous ces déplacements pendulaires de la métropole, tous ces Girondins qui profitent des plages et que l'on est heureux de recevoir. Je crois qu'un débat doit s'instaurer entre collectivités".