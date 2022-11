Après la noyade d'un enfant, un maire de Charente-Maritime comparaît pour homicide involontaire

Jusqu'où va la responsabilité d'un élu local, lorsque survient un drame sur sa commune ? C'est l'une des questions importantes qui seront posées ce jeudi 16 novembre devant tribunal judiciaire de La Rochelle. L'ancien maire de Saint-Trojan sur l'île d'Oléron, Pascal Massicot, 69 ans, comparaît en correctionnelle pour homicide involontaire, après la noyade accidentelle d'un enfant de neuf ans sur la plage de Gatseau, le 5 août 2016. L'enfant participait à un séjour en colonie de vacances sur l'île, organisé par la commune francilienne de Bobigny.

Aux côtés de l'élu local, prévenus également en temps que personne morale, les pompiers du Sdis chargés l'été de la surveillance de cette plage. Tous poursuivis pour avoir insuffisamment prévenu les baigneurs des risques liés aux courants marins, les deux camps vont plaider la relaxe parce qu'ils s'estiment innocents.

"On a voulu jouer à cap ou pas cap" : Le témoignage d'une enfant de la colo, juste après le drame. Quand les petits Parisiens se jettent à l'eau, ils sont surexcités, se lancent des défis. Yacouba, neuf ans, part à la nage vers le large, dans le dos de son animatrice. Au même moment, la marée montante crée un courant, qui déstabilise tout le monde. L'animatrice doit elle-même secourir plusieurs enfants, des témoins interviennent également. Mais Yacouba est déjà loin. Plusieurs camarades le voient disparaitre dans l'eau, une main qui dépasse, et puis plus rien. Le temps de prévenir les pompiers sauveteurs à quelques dizaines de mètres, il est déjà trop tard.

"Un maire n'est pas spécialiste de la surveillance des plages"

Les sauveteurs affirment n'avoir rien vu. "Les enfants se baignaient en dehors de la zone surveillée", se défend aujourd'hui le Sdis. "Mais pourquoi ne pas être allé prévenir le groupe qu'ils prenaient des risques, interroge l'avocat des proches de Yacouba, Benjamin Mercier. Pourquoi n'avoir pas alerté sur les risques liés aux courants ?" Des reproches qui s'adressent aussi à l'ancien maire : "pourquoi n'avoir pas indiqué ces courants sur les panneaux ? Pourquoi n'avoir pas mieux délimité la zone de baignade surveillée ?" Une limite fixée avec seulement deux drapeaux bleus sur le rivage. "Peut-être voulait-on préserver le tourisme, en évitant de parler des risques..."

"Un maire n'est pas un spécialiste de la surveillance des plages", assure Hervé Blanché, avocat de l'ancien maire de Saint-Trojan (et élu lui-aussi, il est maire de Rochefort). "Oui Pascal Massicot connaissait les courants sur cette plage de Gatseau" bordée par le dangereux pertuis de Maumusson, entre Oléron et le continent. Mais pour l'élu oléronnais, alors président de la communauté de communes de l'île, "ces courants risquaient surtout d'envoyer les baigneurs vers d'anciens parcs à huîtres", avec des risques de coupures. Rien à voir avec un risque de noyade. "C'est pour ça que les panneaux sur la plage ne mentionnaient pas ces courants", précise Hervé Blanché qui revient également sur l'absence de bouées pour délimiter la zone de baignade : "elles sont inutiles à marée basse, puisqu'elles reposent sur le sable."

Les animateurs de la colo mis hors de cause

L'avocat renvoie la responsabilité sur les pompiers qui surveillent cette plage l'été. "Ils auraient dû faire remonter plus clairement le risque lié aux courants." De son côté l'avocat du Sdis, le ténor parisien Patrick Maisonneuve, renvoie la balle aux animateurs de la colo, qui ont peut-être pris des risques inconsidérés. Des animateurs qui ne sont pas poursuivis, ils n'ont jamais été inquiétés durant les six ans d'enquête. Délai interminable. Par la voix de son avocat Benjamin Mercier, "la famille de la jeune victime veut voir désigner des responsables. Cette famille ne se remettrait pas d'une relaxe générale."

Benjamin Mercier juge "inhumain" l'absence totale de communication des prévenus auprès des familles, depuis six ans. "Mais une lettre d'excuse aurait peut-être signé leur responsabilité" reconnaît l'avocat des parties civiles. En tout cas, depuis le drame, la signalisation de la plage a été renforcée, pour indiquer le risque lié aux courants.

La commune de Saint-Trojan a déjà été condamnée en 2019, cette fois par le tribunal administratif, pour la noyade accidentelle d'un couple, toujours en août 2016. C'était cette fois sur la plage de Maumusson, distante de quelques centaines de mètres, et la précision est importante : une plage interdite à la baignade. Sauf que les panneaux n'étaient pas assez visibles. Saint-Trojan a été condamnée à 234.000 euros. Ces procès à répétition ont beaucoup compté dans le retrait de Pascal Massicot de la vie publique, en 2020.