Après la pédagogie, les gendarmes punissent les contrevenants au couvre-feu

Pendant les vacances de Noël, les gendarmes de la Drôme vont multiplier les contrôles le long de l'autoroute A7 et de la Nationale 7 entre 20 heures et 22 heures. Ça a commencé dès ce vendredi 18 décembre, à la barrière de péage de Loriol-sur-Drôme.

Les gendarmes de la Drôme durcissent le ton sur le couvre-feu. Depuis mardi 15 décembre, il est interdit de sortir de chez soi entre 20 heures et 22 heures, sous peine d'amende. Il existe quand même quelques dérogations, notamment pour rentrer du travail ou aller se faire soigner.

à lire aussi Déconfinement, couvre-feu, les nouvelles règles entrent en jeu ce mardi

Ce vendredi soir, environ 25 gendarmes contrôlent les véhicules à la sortie de l'autoroute A7. Une dizaine de militaires sont postés juste devant la barrière de péage. "Bonjour Monsieur, pouvez-vous me montrer votre attestation de sortie ou votre justificatif ?" Les voitures s'enchaînent, les questions se répètent et les gendarmes sont intransigeants. "C'est une application très stricte du couvre-feu, explique le colonel Christophe Deshayes, à la tête du groupement de gendarmerie de la Drôme. Nous demandons l'attestation et le justificatif qui va avec."

Pas question de cocher la case "motif familial impérieux" sans avoir avec soi un document le prouvant. "Il ne suffira pas de dire « Ma grand-mère est malade »", avertit le colonel Deshayes. L'amende sera de 135 euros.

Éviter une troisième vague

"Nous ne voulons pas de troisième vague. Des secteurs sont déjà en grande souffrance : le monde de la culture, le monde de l'hôtellerie restauration, le monde de la montagne. Les hôpitaux sont toujours en tension dans la région. Alors soit nous sommes très strict, très rigoureux et les gens se responsabilisent, soit à la rentrée au mois de janvier, ça va être terrible", conclut le colonel.

Les gendarmes vont multiplier les contrôles tout au long des vacances, chaque soir de 20 heures à 22 heures.