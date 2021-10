Début octobre, les douaniers avaient saisi plus d'une tonne de cocaïne à bord d'un cargo qui avait été arraisonné à Dunkerque. Mais le bateau n'avait pas livré tous ses secrets : alors qu'il est à Rotterdam, désormais, les néerlandais ont saisi à leur tour plus de 500 kilos de drogue.

Après la saisie de cocaïne et la prise d'otages à Dunkerque, de la drogue de nouveau retrouvée à bord du Trudy

C'est ce qu'on appelle un "rebondissement", et il est de taille. Début octobre, un cargo en provenance du Brésil avait été détourné vers le port de Dunkerque, et plus d'une tonne de cocaïne saisie. 19 membres d'équipage avaient été mis en examen dans la foulée.

Mais visiblement, le "Trudy", c'est le nom de ce bateau battant pavillon du Libéria, n'avait pas livré tous ses secrets. Il est désormais à Rotterdam, et les douaniers néerlandais ont découvert à bord mardi 500 kilos de drogue : deux ballots de cocaïne, cachés dans les soutes du cargo. Les douaniers néerlandais exposent à leur tour en photo la saisie d'une valeur de 40 millions d'euros.

Les néerlandais ont découvert à leur tour 500 kilos de cocaïne - douanes néerlandaises

On se demande évidemment comment ce chargement a pu passer sous le radar des français. Ils avaient donc déjà retrouvé plus d'une tonne dans la cale, après des heures de fouille minutieuse, avec un maître chien. Quarante sacs de pains compacts renfermant une poudre blanche étaient dissimulés derrière une cloison, alors que la bateau transportait officiellement de la craie ou du kaolin, une forme d'argile, blanche également. Le ministre en charge des comptes publics, Olivier Dussopt, s'était alors félicité de cette saisie "exceptionnelle", et avait rendu hommage au flair des douaniers français. Mais il restait donc encore de la marchandise à bord.

C'est d'ailleurs ce qui explique la prise d'otage dans les jours qui ont suivi. Alors que la bateau était immobilisé à Loon Plage, placé sous scellé et donc sous étroite surveillance, un commando international aux méthodes violentes avait séquestré les membres de l'équipage et fouillé minutieusement le cargo, avant de repartir bredouille.

Côté français, aucun commentaire sur cette découverte de nos voisins néerlandais. Deux enquêtes distinctes sont toujours en cours, l'une sur le trafic de stupéfiants, et l'autre sur la prise d'otages.