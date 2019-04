Après la série de fusillades à Nantes, faut-il plus de policiers municipaux et les armer ?

Après la série de fusillades qui a fait un mort et plusieurs blessés, dans l'agglomération nantaise, entre ce vendredi et ce mardi, l'opposition municipale demande plus de policiers municipaux et des policiers municipaux armés. Ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème répond la majorité.

Nantes, France

En quatre jours, quatre séries de coups de feu ont fait un mort et plusieurs blessés, dans l'agglomération nantaise, à Bellevue, au Breil et rue Maréchal Joffre. Pour les élus de la droite et du centre, c'est-à-dire l'opposition municipale, pour répondre à cette montée de la violence, "il faut davantage de policiers municipaux et des policiers municipaux armés". "Ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème" répond Gilles Nicolas, l'adjoint en charge de la sécurité.

Nantes est la quatorzième ville de France, sur les 15 plus grandes villes françaises, en terme d'effectifs de police municipale par habitant", Laurence Garnier, la chef de file de l'opposition municipale à Nantes

Tout n’a pas été fait à #Nantes pour lutter contre l’insécurité grandissante qui gangrène nos quartiers. Il faut obtenir des renforts de police nationale, doubler le nombre de policiers municipaux et réfléchir aux conditions de leur armement 2/2 — Laurence Garnier ن (@LGarnier44) April 23, 2019

Ces questions de sécurité, de lutte contre les trafics de drogue et les coups de feu, ce n'est pas du ressort de la police municipale mais de celui de la police nationale rétorque Gilles Nicolas, l'adjoint en charge de la tranquillité publique. "Vous avez un problème de voisinage ? La police municipale sera là. Mais s'il y a une nouvelle affaire de coups de feu, c'est pas la police municipale que vous verrez mener l'enquête. Ceux qui veulent faire croire que si on multipliait par deux les effectifs de la police municipale à Nantes, la délinquance baisserait, prennent les Nantais pour des incultes".

Faut-il davantage de policiers ?

Là-dessus, la majorité et l'opposition semblent d'accord. "Les problèmes de sécurité, on ne les règle pas en claquant du doigt", estime Gilles Nicolas. "Si on veut progresser sur ces questions là, il faut peut-être avoir des renforts. Et des renforts pérennes. Ne pas être dans les effets d'annonce. Si on demande des renforts, il ne faut pas qu'ils partent dès qu'il y a un match de foot".

Laurence Garnier est sur la même longueur d'ondes : "on estime qu'il manque 150 policiers nationaux à Nantes pour être au même niveau que les villes de même taille".

Ce mardi soir, la préfecture annonce l'arrivée d'une unité de forces mobiles, soit une cinquantaine d'hommes. "Tous les moyens sont mis en oeuvre pour ramener le calme. L'unité de forces mobiles (CRS) restera aussi longtemps que nécessaire. A Nantes, les effectifs de police sont appelés à croître dans les années qui viennent. Mais cela ne peut pas être la seule réponse. Il doit y avoir une réponse judiciaire" conclut Johann Mougenot, directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique.