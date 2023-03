Après la stupeur de l'effondrement d'une tour à Saramon dans le Gers, il faut consolider l'église

Grosse frayeur à Saramon dans le Gers, entre Auch et Samatan ce jeudi, une tour romane du XIe siècle s’est complètement effondrée d'un coup vers 7h30 du matin, la tour carrée Saint-Victor, accolée à l’église. Par miracle, il n'y a pas de blessé, mais beaucoup d'émotion et cinq maisons ont été évacuées, les habitants sont relogés. La tour était déjà fragile, un périmètre de sécurité existait, il avait été agrandi en début de semaine. Désormais l'église est sous surveillance car son toit est abîmé et une partie au fond de la nef est tombée.

ⓘ Publicité

Des travaux de consolidation la semaine prochaine

Le maire de Saramon, Eric Balducci, rappelle que la tour avait été restaurée en 2014 pour la dernière fois. Il confie sur France Bleu Occitanie : "cela a été la stupeur générale de voir aussi rapidement cette tour s'effondrer. C'est une incompréhension et un miracle qu'il n'y ait pas eu de victime. On sent l'émoi dans le village et ce qui nous anime c'est de penser à la consolidation de l'église, de mettre de côté ce cauchemar. Après la venue des experts jeudi, on a décidé de prendre des mesures de consolidation de la charpente extérieure pour éviter des dégradations supplémentaires."

La mairie de Saramon a mis en place une cellule de crise :"il faut sécuriser la partie Est du cœur de l'église, des parois sont encore instables, on a mis des capteurs et des murs sont fragiles. On craint des effondrements. Dès la semaine prochaine, des opérations de consolidation vont être engagées. "

Le maire reconnait "on se sent assez démuni en tant que municipalité, mais une solidarité, un soutien se met en place avec le département, la préfecture."