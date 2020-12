Après la vandalisation des colis de Noël des aînés d'Ascoux, le geste solidaire d'une commune du Loiret

La municipalité de Saint-Jean-le-Blanc, associée à un chocolatier, décide d'envoyer quarante ballotins de chocolat à la mairie d'Ascoux. Un geste solidaire après l'acte de vandalisme survenu le week-end dernier dans cette commune du Loiret, et la destruction des colis de Noël destinés aux aînés.

"On ne pouvait pas rester comme ça et ne rien faire", explique Alexandre Lanson, adjoint au maire de Saint-Jean-le-Blanc, et vice-président du centre communal d'action social. "Touché par ce qui s'est passé le week-end dernier à Ascoux", à savoir la destruction d'une centaine de colis de Noël par des individus ayant pénétré de nuit dans la salle des fêtes de la commune, l'élu vient de décider d'envoyer "pour 300 euros de chocolat" à la mairie d'Ascoux "par solidarité".

Quarante ballotins de chocolat envoyés à Ascoux pour les aînés

Au total, ce sont donc quarante ballotins de chocolat qui vont être adressés en fin de semaine, puisque en plus des vingt-cinq ballotins achetés par le CCAS de St-Jean-le-Blanc, le chocolatier Ladé, qui a une boutique dans la commune, va lui aussi envoyer quinze ballotins.

Objectif : "mettre du baume au cœur des anciens de cette commune, pour Noël. Ici, dans notre CCAS, on sait que les fêtes de fin d'année sont très importantes pour nos aînés, qui ne pourront pas forcément voir leurs familles, donc on a voulu faire un petit geste".

La chocolaterie Ladé dispose de trois boutiques dans l'agglomération d'Orléans, dont une à St-Jean-le-Blanc - Capture d'écran Google maps

Et Alexandre Lanson ajoute : "ce n'est pas grand chose, mais si chaque commune de la métropole d'Orléans fait la même chose, ça permettra de faire en sorte que les seniors d'Ascoux aient quand même leurs colis de Noël".

Si toutes les communes de la métropole d'Orléans pouvaient faire un geste"

La maire d'Ascoux, petite commune près de Pithiviers, juge ce geste "adorable" et remercie la commune de Saint-Jean-le-Blanc. Brigitte Barrault ajoute : "on a eu énormément de messages de soutien depuis ce week-end".