Après le barrage endeuillé de Bonpas, la mobilisation des gilets jaunes se poursuit

Vaucluse

Les gilets jaunes ont repris leur poste au rond point de Bonpas près de la sortie Avignon-sud sur l'autoroute A 7. Ils ont bloqué les voitures et camions pendant un moment le matin, puis ont rouvert les voies à la circulation en fin de matinée. L'ambiance est extrêmement tendue et électrique. L'accident mortel qui s'est déroulé quelques heures plus tôt a créé une vive émotion : qui pour certains s'est transformée en colère, et pour d'autres qui pleuraient, en chagrin.