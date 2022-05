Après le canular à Nîmes, le procureur prévient "Une fois qu'on saura où, on saura qui"

Il s'agit maintenant pour les enquêteurs de retrouver l'auteur du canular qui a paralysé toute une partie sud de la ville de Nîmes ce mardi en toute fin de journée. Le quartier des Jonquilles, tout près de la route d'Arles, a été entièrement bouclé pendant une heure et demie. Les policiers avaient été appelés pour une prise d'otage dans un appartement. Finalement c'était un appel malveillant. Sauf que de très nombreux policiers ont été mobilisés, jusqu'au Raid de Montpellier. Les enquêteurs explorent notamment le réseau de téléphonie mobile et les outils informatiques pour tenter de remonter la piste de l'auteur de cet appel.

Le procureur de la République de Nîmes Eric Maurel précise : "Les policiers disposent de moyens techniques de plus en plus sophistiqués. Ils sont bien entendu en train de _travailler sur la téléphonie, mais aussi sur d'autres supports en matière télématique et informatique_. Comme vous le savez aujourd'hui on ne téléphone pas uniquement à partir d'un téléphone"

"Reste à déterminer comment l'appel a été passé. Ce qui permettra de savoir où il a été passé. Une fois qu'on saura où, on saura qui (..)" Eric Maurel, Procureur de la République de Nîmes, sur France Bleu Gard Lozère

Et Eric Maurel de préciser, encore : "On a de la matière pour travailler. Rien ne dit d'ailleurs que l'appel vient de quelqu'un du quartier, il peut provenir de quelqu'un à des centaines de kilomètres".