Après le cinquième incendie de l'été, le maire de Villeveyrac dépose plainte contre X

"C'est l'œuvre d'un pyromane." Christophe Morgo est convaincu que les cinq incendies qui ont touché sa commune depuis juillet ne sont pas le fait du hasard. Ils sont tous intervenus dans un périmètre relativement proche. Le dernier, mercredi 18 août, a à lui seul ravagé 300 hectares de garrigue et de pinède. Le lendemain, l'élu a donc déposé deux plaintes contre X auprès de la brigade de gendarmerie de Mèze.

Christophe Morgo veut ainsi envoyer un signal fort aux habitants, pour certains "traumatisés", dit-il. C'est surtout le préalable au déclenchement d'une enquête de gendarmerie qui tentera de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles se sont déclenchées les deux derniers incendies. "J'espère que ce sera dissuasif", explique-t-il.

L'élu attend d'ailleurs de pied ferme les estimations des dégâts causés par ces feux à répétition. "Deux pompiers ce sont légèrement blessés (au genou et à la cheville, ndlr), ça n'est pas anodin", précise-t-il, avant d'ajouter : "On mesure aussi rarement l'impact d'un feu sur la faune et la flore."

En attendant les conclusions définitives des enquêteurs, le maire a déjà eu connaissance de "quelques indices" étayant la thèse criminelle suite au feu du 24 juillet dernier.