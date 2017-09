Après le classement de l'enquête sur les pilules contraceptives, Marion Larat est "dégoûtée mais garde la foi"

Marion Larat a été la première à porter plainte contre Bayer, convaincue que la pilule de troisième génération Méliane produite par le groupe allemand, était à l'origine de l'AVC qui la handicape depuis 2012. L'enquête a été classée sans suite par la justice. Mais elle "ne lâchera pas". Entretien.

Plus de quatre ans après la première plainte déposée par Marion Larat, le parquet de Paris a classé son enquête sur certaines pilules contraceptives accusées de favoriser de graves troubles artériels et veineux. Mais la Bordelaise a décidé de poursuivre son combat. Pour Jean-Christophe Coubris l'avocat de 84 plaignantes (dont Marion Larat), "les arguments sont fragiles et assez faibles". Il a annoncé ce mardi le dépôt de trois plaintes avec constitution de partie civile pour "atteinte involontaire à l'intégrité de la personne humaine" visant notamment un laboratoire fabriquant des pilules de troisième et quatrième génération et l'ANSM. Cette action, qui pourrait être suivie par d'autres femmes, doit permettre la désignation - quasi-automatique - d'un juge d'instruction.

France Bleu Gironde : comment réagissez-vous à la décision du parquet de Paris ?

Marion Larat : je ne m'y attendais pas. C'est odieux. Et c'est tellement de mauvaise foi de dire que peut-être que nous aurions pu faire des AVC ou embolies si nous n'avions pas pris ces pilules.. alors que des experts se sont prononcés à plusieurs reprises ! C'est se moquer du monde. C'est pourquoi mon avocat a porté plainte à nouveau avec constitution de partie civile, pour qu'un juge d'instruction soit nommé. Encore une fois, c'est se moquer de la cause des femmes.

Après 4 ans de batailles infructueuses, vous ne baissez pas les bras ?

C'est David contre Goliath mais à la fin c'est David qui va l'emporter. Je suis très positive... ça va finir par craquer. Si cette affaire ne concernait que moi, mais c'est pas le cas. La pilule concerne des milliers de femmes. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Et je voudrais aussi que les anciennes féministes se taisent. Parce qu'elles sont encore avec leurs grandes idées, oui mais la pilule quand même c'est bien... Mais regardez les faits ! Je suis dégoûtée, en colère (soupirs) mais j'ai la foi quand même...

Comment voyez-vous la suite ?

Je ne lâcherai pas parce que j'ai tellement souffert physiquement et moralement après mon AVC... Il faut arrêter de se sentir victime. Je continue à travailler sur mon projet de bas de contention originaux, ça c'est pour le côté positif. Pour le reste, je vis avec l'allocation pour adulte handicapé soit 800 euros par mois. Heureusement que mes parents sont là. Vous imaginez pour les autres filles qui n'ont pas ce soutien ? Donc ça veut dire que moins on nous entend, mieux c'est, et à la fin, ce sont les labos les grands gagnants. Et ça, je le refuse !