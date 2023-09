Après le coup de filet à Valence, le préfet de la Drôme à la rencontre des habitants de Fontbarlettes

Les opérations de surveillances et de recherches de drogues et d'armes se poursuivent dans le quartier Fontbarlettes de Valence (Drôme). Ce lundi 25 septembre au matin, une centaine de policiers a interpellé 10 personnes suspectées d'être impliquées dans plusieurs fusillades liées au trafic de drogue.

Ce lundi après-midi, le chien de la brigade cynophile de la police de la Drôme vient de "marquer" devant une porte, il recherche des stupéfiants. Une arme et de la drogue sont découvertes par les policiers, quelques minutes avant l'arrivée du préfet de la Drôme, Thierry Devimeux. Le représentant de l'État est venu faire le bilan de cette journée, accompagné notamment du maire de Valence, Nicolas Daragon et du directeur départemental de la sécurité publique.

Le maire de Valence a demandé au ministre de l'intérieur des renforts de policiers nationaux © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

La CRS 8 déployée

La forte présence policière est remarquée par les nombreux parents d'élèves qui se pressent devant l'école Rigaud, située à côté de la médiathèque. Il est 16 heures 30, heure de la sortie des classes, le préfet de la Drôme interpelle les parents : "Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de forces de l'ordre dans le quartier. On est en train de mener une opération de tranquillité", expose Thierry Devimeux aux habitants.

Les policiers appartiennent notamment à la CRS 8, déployée depuis ce lundi 25 septembre au matin. Cette compagnie est spécialisée dans les violences urbaines et le maintien de l'ordre dans les quartiers difficiles. Ce lundi après-midi, ils patrouillent par rang de dix entre les immeubles de Fontbarlettes. Le préfet de la Drôme tente de rassurer une jeune écolière : "Si tu vois des policiers un peu plus que d'habitude, tu ne t'inquiètes pas ! C'est juste pour, au contraire, que tout se passe bien. Il y a un policier avec un chien, mais qui ne vient pas dans l'école bien sûr, c'est juste pour être sûr que tout le monde soit bien tranquille", explique le préfet.

La CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, est déployée à Fontbarlettes "autant de temps que nécessaire" © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

"On voit que l'Etat fait son travail" dit un père de famille

Son père, habitant depuis 37 ans le quartier, est rassuré par les interpellations : "C'est bien, c'est bien", répète-t-il au préfet, au moins, ça évolue et on voit que l'État fait son travail. Le calme doit revenir, ce n'était pas ça le quartier avant." Mais à quelques mètres de l'école, une mère de famille dit son inquiétude : "Après, ça va revenir. Ils viennent, ils interpellent mais après ça recommence, regrette-t-elle. Je ne pense pas que ça change les choses parce que ces gens-là sont vraiment très dangereux. On peut prendre une balle perdue, nous ça ne nous rassure pas. On ne peut pas sortir le soir !" Elle veut déménager et quitter le quartier.