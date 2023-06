Après le crash de l'avion d'une famille de Rezé en Savoie en 2021, le BEA conclut à une erreur de pilotage

Trois ans après le crash du petit avion de tourisme d'une famille de Rezé en Savoie, le BEA, le Bureau d'enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile, vient de rendre son rapport sur l'accident . Ce 5 août 2021, les parents et leur fils aîné ont péri. Seule leur fille de 18 ans à l'époque a survécu, sauvée par un cycliste.

Pas le temps suffisant pour gagner l’altitude nécessaire pour franchir le col

Ce rapport conclut à plusieurs erreurs de la part du pilote, "non entraîné au vol en zone montagneuse". Il est entré dans la vallée qui mène au col du Glandon et a suivi une route directe en direction du col. Une "trajectoire directe qui, compte tenu des performances de l'avion et de l'altitude d'entrée dans la vallée, ne laissait pas le temps suffisant pour gagner l’altitude nécessaire pour franchir le col". L'avion s'est donc progressivement rapproché du sol et des versants de la montagne.

L'accident a eu lieu 5 minutes après l'entrée dans la vallée

De plus, comme il volait au milieu de la vallée, "le pilote ne disposait que de la moitié de l’espace disponible pour réaliser un demi-tour". L'avion a percuté des arbres "cinq minutes environ après l’entrée dans la vallée". Il a ensuite pris feu avant de s'écraser au sol.

Après avoir quitté Nantes, les parents étaient partis chercher leurs enfants en Alsace avant de descendre en Savoie. Juste avant l'accident, ils avaient survolé le lac d'Annecy et ils devaient ensuite prendre la direction de Sarlat, en Dordogne. Le pilote n'était pas "considéré comme quelqu'un prenant des risques" par ceux qu'il côtoyait à l'aéroclub de Nantes*.*