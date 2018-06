Des débris de l'appareil ont été récupérés, il s'agit de comprendre ce qui a causé la chute du petit hélicoptère qui a tué le pilote et son passager. Une porte de l'appareil se serait ouverte puis détachée heurtant le rotor et provoquant l'accident.

Châtellerault, France

Depuis l'accident de mardi soir peu après 20h, la piste de l'aérodrome est fermée.

Des enquêteurs du BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses) étaient sur place ce mercredi matin. Épaulés par les gendarmes ils ont ratissé la zone de lieu du crash. Ils ont passé au peigne fin, les centaines de mètres de champs autour du crash de l'appareil pour récupérer ici et là des morceaux de cet ULM Classe 6. Les restes du petit hélicoptère sont calcinés car l'appareil s'est enflammé sitôt au sol ne laissant aucune chance au pilote et à son passager. Les enquêteurs ont aussi piloté un drone au dessus de la carcasse pour prendre des photos. Une salle du petit aérodrome a d'ailleurs été réquisitionné pour accueillir les morceaux de l'appareil. Selon le parquet de Poitiers " les premiers éléments de l'enquête semblent établir qu'une porte de l'hélicoptère se serait ouverte, puis détachée, provoquant l'accident. Les investigations techniques sur l'épave devront se poursuivre pour confirmer ou non cette hypothèse".

Le procureur de la République confirme les identités du pilote : Guy-Michel Cogne, âgé de 64 ans et son passager Davide Bingo, âgé de 49 ans.