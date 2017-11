Après le décès d'un jeune homme percuté par un train, le parquet de Vienne ouvre une information judiciaire

Une semaine après le décès du jeune Joail, une information judiciaire vient d'être ouverte par le parquet de Vienne.

Les suites de la mort d'un jeune homme de 19 ans la semaine dernière, percuté par un train, alors qu'il fuyait la police municipale. Le procureur de la république de Vienne fait savoir ce mardi matin qu'il avait ouvert une information judiciaire en recherche des causes de la mort. Un juge d'instruction est donc saisi. "Cette saisine d’un juge d’instruction a pour vocation d’établir de manière précise toutes les circonstances de l’accident, afin de permettre à la famille d’accéder à l’intégralité de la procédure, et se constituant partie civile si elle émet le souhait", indique Jérôme Bourrier dans son communiqué. Hier, en fin d'après-midi, le procureur a reçu la famille de la victime en présence de son avocat.

"Affaire grave et complexe" pour Me Devers, avocat de la famille

Jeudi matin, lors d'une conférence de presse, le vice-procureur faisait savoir "à ce stade, et alors que les investigations se poursuivent, rien ne permet d'affirmer que les policiers municipaux soient intervenus directement ou indirectement dans le décès tragique de la victime." La famille de la victime, elle, estime au contraire que la police municipale a créé un danger et n'avait à la base pas le droit d'interpeller le garçon.

L'avocat de la famille fait savoir en cette fin de matinée que ses clients allaient se constituer partie civile dans la journée. "On aura ainsi accès à tous les éléments du dossier et si besoin demander au juge de mener des actes supplémentaires, des auditions", précise Me Gilles Devers. Et de poursuivre : "pour le moment, c'est apprécier la désignation d'un juge d'instruction, ce qui montre que c'est une affaire grave et complexe - les critères de l'instruction. Ensuite bien dire à tout le monde qu'on n'est pas dans la phase d'accusation, mais dans la phase de connaissance des faits. Cette connaissance des faits, troisièmement, c'est la connaissance du dossier, donc c'est le travail approfondi qui va être fait. Et ensuite on verra les initiatives à prendre."

Un ado toujours en garde à vue mardi matin après les violences

Suite à ce décès, des violences ont secoué plusieurs nuits plusieurs quartiers de la ville, notamment le quartier de l'Isle où habitait le jeune homme, ainsi que le quartier Estressin. La commune voisine de Pont-Evêque a aussi subi des dégâts. Un ado, interpellé dimanche soir, a vu lundi soir sa garde à vue prolongée. Vendredi soir, 3 jeunes avaient été arrêtés : 2 ont été laissés libres et le 3e aura affaire à la justice prochainement via une CRPC, une procédure de plaider-coupable.

Quant aux funérailles du jeune garçon, elles sont prévues ce mercredi selon l'avocat de la maman.