Après le décès d'un résident fin décembre, l'Ehpad de Sassenage accusé de maltraitance

Depuis que celui qu'elle considère comme son père est décédé au Nouvel An, Sandra Redivo n'en démord pas : l'Ehpad dans lequel il résidait, à Sassenage en est directement responsable. Elle revient sur cette fin d'année où l'état du vieil homme de 87 ans s'est sérieusement dégradé : "Le 25 décembre je suis allée le voir. Je l'ai trouvé très amaigri, très fatigué. Il n'a fait que dormir tout l'après-midi. J'ai prévenu sa fille biologique et n'ai pu revenir que le jeudi (29). Et là c'était horrible".

Des médicaments collés au fond de la bouche

Face à l'état du résident, le médecin traitant est appelé "par la famille", précise Sandra Redivo. "Quand elle est arrivée, il avait 39°C de température, 6 de tension. L'infirmière qui était passée avant parlait d'une angine blanche ou d'une mycose à cause de taches blanches au fond de sa gorge. En fait c'étaient des médicaments qui n'avaient pas été avalés et qui étaient resté bloqués au palais, et autour des joues".

Le médecin juge la situation alarmante et n'assure pas que l'homme, qui souffre de déshydratation sévère, passe la nuit. Il meurt finalement le 1er janvier. La veille, les proches sont allés déposer une double plainte "pour maltraitance sur personne âgée et sur personne vulnérable", détaille Sandra Redivo. Pour elle, cet épisode est la marque d'un grave dysfonctionnement dans l'établissement : "J'estime qu'on devrait donner à boire à ces personnes, le matin, le midi, le soir,... Là, personne n'est venu lui donner à boire, parce que pour avoir un taux de sodium comme le sien, ça ne se fait pas en deux jours". Selon elle, la direction avance l'explication d'un glissement suite au Covid, contracté plusieurs semaines auparavant par l'octogénaire : "De toutes façons, ils se cachent, ils se voilent la face".

Un collectif qui rassemble une vingtaine de personnes

Le cas ne semble pas isolé : un collectif s'est créé et rassemble désormais 21 personnes selon Sandra Redivo. "On laisse mourir les gens. Au prix où on paye, c'est inadmissible. C'est une horreur, une catastrophe. Alors je suis bien d'accord que de nos jours, les Ehpad, c'est compliqué, qu'il manque du personnels, mais ça n'excuse rien. Là ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser mourir nos familles comme ça.". Elle assure avoir été contactée par un proche d'un autre résident, lui aussi décédé de déshydratation. Contactée, la direction de l'Ehpad n'a pas répondu à nos sollicitations.

Pourtant, si la situation les inquiète, il n'en a pas toujours été ainsi selon la fille d'un autre résident : "J'ai mon papa qui est à l'Ehpad depuis 2017, tout allait très bien. Et puis par rapport au changement de direction, ça a été de pire en pire. Ils n'ont pas de médecin de coo (coordination) depuis deux ans. Ils avaient recruté une cadre de santé, elle est restée trois semaines puis elle est partie,... Il n'y a pas de psychologue, pas d'aide soignante diplômée,... Vraiment c'est la Bérézina, on atteint un seuil où ce n'est plus possible !".

Faire changer les choses

De fait, elle se dit scandalisée mais pas surprise de la situation : "Il faut toujours être derrière. Je plains surtout les résidents qui n'ont pas de famille, parce que je ne sais pas ce qu'ils deviennent les pauvres". Inquiète pour son père à elle, elle espère que les choses changent au plus vite.

Aujourd'hui, Sandra Redivo se bat avant tout pour que la situation ne se reproduise pas : "Mourir dans des conditions comme ça c'est horrible, les maltraitances, ça suffit, il y en a marre. Nos personnes âgées, elles ont vécu certaines choses, elles ont vécu la guerre, ce sont des humains mais on les traite comme de la merde, et c'est inadmissible".