Après le décès de Franck Chesneau, retour sur le travail des pompiers

Aix-en-Provence, France

Les risques liés aux feux de forêts sont bien connus du capitaine Nicolas Raffali. Ce sont ceux qui mobilisent le plus de moyens humains et matériels. Le capitaine est pompier volontaire depuis maintenant 23 ans : "on s'entraîne toute l'année, on prend soin du matériel, pour minimiser les risques, mais ils existent".

Lorsque l'incendie de Générac s'est déclaré, 60 hommes et femmes de la caserne d'Aix-en-Provence sont allés prêter main-forte à leurs collègues du Gard. La dernière équipe aixoise est rentrée ce matin : "c'était éprouvant, on n'a pas beaucoup dormi, c'était pas évident", raconte le chef d'équipe Florian Ratinaud. L'adjudant-chef Masbar Bouhenaf a été marqué par la désolation des lieux. Demain, ils rendront hommage à Franck Chesnaud, en respectant une minute de silence.

Lutter contre les incendies criminels

Les enquêtes judiciaire et technique sur l'incendie qui a ravagé 800 hectares à Générac sont toujours ouvertes, mais le maire de la commune, François Touzellier, confiait vendredi ses soupçons quant à l'origine criminelle du feu. Le maire de Saint-Mandriez, où un incendie a dévasté 30 hectares lundi dernier, émettait la même hypothèse. A Cornillon-Confoux, village près de Miramas, où vivait Franck Chesneau, l'émotion reste vive : les habitants appellent au durcissement des sanctions prévues pour les incendiaires : "il faut les arrêter ces dingues, les arrêter et les punir !" s'exclame un habitant de la commune.

En France, 9 incendies sur 10 sont provoqués par l'Homme. Dans le cas d'une destruction volontaire, la peine encourue est d'entre 10 et 30 ans de réclusion criminelle, et les amendes peuvent aller jusqu'à 200000€.