Après le départ de feu, la cathédrale de Valence "fermée pour au moins un mois"

Déjà aux abords de l'édifice, une légère odeur de brûlé. A l'intérieur, ça sent fort la fumée. Le mobilier de la cathédrale, comme le sol, paraît poussiéreux. "Le souci principal dans ce genre de situation, ce sont les suies et les fumées qui se dégagent" explique Philippe Aramel, architecte des Bâtiments de France pour la Drôme, et conservateur de la cathédrale Saint-Apollinaire, où un début d'incendie s'est déclaré ce jeudi soir.

Les pompiers ont dû utiliser jeudi soir des ventilateurs et des extracteurs pour chasser les fumées pour limiter le dépôt des suies. Mais le lieu étant clos, des effets sont toutefois inévitables. "Il faudra donc nettoyer avant la réouverture au public. Donc on peut penser à une fermeture pour au moins un mois" estime Philippe Aramel. Tout doit être nettoyé, par des professionnels compétents : le sol, le mobilier, les banquettes, mais aussi les œuvres d'art, et les deux orgues... "et lorsque les suies se déposent dans des orgues, vous imaginez qu'il ne suffit pas d'un coup de chiffon. C'est plus complexe" lance-t-il.

Les suies se sont déposées sur la totalité de la surface de la cathédrale. Vous en avez partout ! - Philippe Aramel, le conservateur

La suie a recouvert l'ensemble du mobilier de la cathédrale © Radio France - Damien Triomphe

Une expertise est en cours pour déterminer et valider les causes exactes du départ de feu, vraisemblablement dû à une surchauffe de matériel lors d'une opération d'entretien. "C'est une désinsectisation qui a eu lieu. Il y a de la suie, mais également du produit qui s'est volatilisé. C'est une espèce de mélange qui fait que la cathédrale est sale" indique le père Fourel, le recteur de la cathédrale.

Pas de culte pendant un mois minimum

Le père Fourel, recteur de la cathédrale, espère évidemment une réouverture rapide. "Au moins un mois", c'est l'estimation du conservateur. "Les Bâtiments de France vont nous dire, en lien avec la DRAC. On ne sait pas combien de temps ça va prendre" regrette le prêtre. Mais il relativise : "il y a un gros nettoyage à faire, mais quelques stalles seulement ont été brulées. Si on compare avec ce qu'il s'est passé à Notre Dame de Paris, ça n'a rien à voir, bien sûr !"

Il faut relativiser les choses. Ce n'est pas dramatique - le père Fourel, le recteur

Les croyants qui souhaitaient suivre la messe de 9 h 30 ce dimanche 26 septembre sont invités à se rendre à l'église Saint-Jean-Baptiste. Le père Fourel regrette d'avance en revanche de ne pas pouvoir célébrer dans la cathédrale la fête du diocèse, la Saint-Apollinaire, le 3 octobre.