Après le dépistage des agents et magistrats, la cité judiciaire de Nancy doit reprendre "normalement" ce jeudi

Sept jours après la découverte de plusieurs cas contaminés au coronavirus à la cité judiciaire de Nancy, les résultats du dépistage collectif lancé par l'Agence régionale de santé ont été révélés en début de semaine. Elle a identifié cinq personnes positives. Une vingtaine de magistrats sont encore en quarantaine. "Certains magistrats et fonctionnaires ne sont déjà plus contagieux et pourront revenir d'ici quelques jours", assure le président du tribunal Jean-Baptiste Haquet. "Le schéma de fonctionnement post-confinement va pouvoir reprendre ses droits à partir de ce jeudi', poursuit-il.

Une vingtaine de magistrats encore en quarantaine

Une reprise "chaotique" pour le bâtonnier de Nancy, Maître Rui-Manuel Pereira. "On nous apprend le mardi soir entre 17h et 19h qu'une audience pourrait reprendre mercredi. Mais personne n'est prévenu, pas plus les greffiers, que les magistrats, que les avocats. Donc finalement, la reprise est encore repoussée à jeudi, et encore dans des conditions très précaires."

Rui-Manuel Pereira ne masque pas son inquiétude face aux retards accumulés. "Associez le retard chronique du tribunal à des grève et deux mois de confinement : vous avez près de six mois d'activités qui n'ont pas eu lieu. Les vacations judiciaires interviennent à partir du 13 juillet. Ce qui veut dire que concrètement, il ne nous reste plus beaucoup de jours de travail utiles devant les juridictions, puisqu'il n'y a plus d'audiences. Au total on aura travaillé deux mois sur neuf."

Des dossiers qui s'accumulent

Ce sujet, c'est évidemment une "préoccupation" pour le président du tribunal. "Si le retard pour le pénal n'a pas été trop important, en matière civile on en aura accumulé un peu plus. On va faire un point pour savoir où on en est. On aura un peu plus d'effectifs, du côté des magistrats, à la rentrée. A ce moment-là on va essayer de trouver des pistes, en collaboration avec les avocats, pour essayer de rattraper progressivement ce retard."