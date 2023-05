Double homicide à Grasse : le suspect poursuivi pour homicide volontaire sur personnes vulnérables

On en sait plus sur le profil du suspect, et les circonstances de la mort du couple de retraités, retrouvés chez eux samedi 6 mai à Grasse (Alpes-Maritimes). L'homme de 32 ans soupçonné de les avoir tués après un cambriolage ayant mal tourné, a été déféré ce mercredi après-midi. Une information judiciaire pour homicide volontaire sur personnes vulnérables va être ouverte.

ⓘ Publicité

Les autopsies des victimes "mettent en évidence des traces de coups portés au visage, suivis d'une strangulation", précise le parquet.

Le suspect soupçonné d'être impliqué dans la mort d'un codétenu en 2015

L'homme a été arrêté lundi par la police municipale du Cannet, à bord du véhicule appartenant aux victimes. Après la levée de sa garde à vue vers 15h30 ce mercredi, le suspect a été présenté à un juge. Le parquet a requis sa mise en détention provisoire.

À lire aussi Une personne interpellée dans le cadre d'un possible double homicide à Grasse

Avec 18 condamnations à son casier judiciaire, il est actuellement mis en examen et sous contrôle judiciaire pour homicide volontaire sur un détenu en 2015, dans le cadre d'une enquête ouverte auprès du tribunal judiciaire de Marseille.

L'homme considéré comme pleinement responsable de ses actes

À l'issue de son examen psychiatrique, l'homme est considéré comme entièrement responsable pénalement.

Son ADN a été retrouvé "sur un élément vestimentaire trouvé sur la scène de crime", selon le parquet de Grasse, qui ajoute qu'"il conteste les faits tout en ayant une explication peu crédible sur les raisons de sa présence sur les lieux".