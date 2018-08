Fourneaux, France

Après l'effondrement du Pont Morandi en Italie, les viaducs suscitent quelques appréhensions chez les automobilistes. En Savoie, au-dessus de Modane, le Viaduc du Charmaix, juste avant le tunnel alpin du Fréjus, aura vécu à peine plus de 40 ans ! Il continue à être en service, mais juste à côté, en parallèle, un autre viaduc est actuellement en construction.

L'ancien viaduc sera ensuite démonté le temps d'une opération qui dure six mois environ.

Rampe d'accès vers le tunnel

Ouvrage exceptionnel : près de 350 mètres de long, 40 mètres de haut, à 1.100 mètres d'altitude. La rampe d'accès vers le tunnel qui débouche sur l'Italie est exploitée par la Société française du tunnel routier du Fréjus (STRF).

Ce viaduc est particulièrement surveillé, et ce dès sa construction en 1977.

Construit sur deux versants qui se rapprochent !

Faute originelle, l'ouvrage est édifié sur deux versants de montagne qui se rapprochent d'un centimètre et demi par an. Les concepteurs n'ont pas suffisamment intégré les mouvements de terrain, ainsi que le reconnaissent tous ceux qui se sont penchés au chevet du pont.

Un ingénieur Jean Torello a trouvé la solution miracle, provisoire, dans les années 80 grâce à des vérins hydrauliques qui rehaussent le pont. Le viaduc s'est ainsi "déplacé" de 60 centimètres depuis sa construction. Alors, aujourd’hui, les exploitants n'ont pas le choix . Il faut investir 30 millions d’euros pour construire un nouveau viaduc, 25 mètres en amont.

"On n'a pas refait les mêmes erreurs" nous dit en substance le directeur général adjoint de la Société du Fréjus. Les travaux ont débuté en 2016 et le plus grand soin a été apporté à la consolidation de la montagne, à la stabilisation du socle. Voilà pourquoi, en plus des contraintes hivernales, les travaux durent plus longtemps que prévu et la mise en service du nouveau viaduc aura lieu fin 2020.

En attendant, l'actuel viaduc "à géométrie variable" est ausculté et traité au plus près. Tous les six mois, il fait l'objet de relevés topographiques très précis.

L'ancien viaduc encore en service - google map

A Fourneaux, sous le viaduc, on n'est pas inquiet

La commune de fourneaux se trouve juste en dessous. Son maire François Chemin n'est pas plus inquiet que ça. "1, 5 centimètres en montagne, c'est pas grand chose. Et la société qui exploite investit énormément dans l'entretien du viaduc actuel que nous empruntons jusqu'à son remplacement."

Pour l'élu, qui a souvent utilisé le Pont Morandi de Gênes, la situation n'est pas comparable. _"_A chaque fois que je passais dessus, je serrais les fesses. A cause du flux continu de voitures et surtout de poids lourds. Rien à voir avec le viaduc du Charmaix."

A Gênes, 80 000 véhicules par jour toute l'année. Au Fréjus, aux jours de pointe en été, 10 000 voitures maximum et 3 000 poids lourds. Le volume est très inférieur le reste de l'année.

La construction du nouveau viaduc est vécue comme une bonne nouvelle selon le maire. Le futur ouvrage (deux piles apparentes) sera mieux intégré dans le paysage que l'ancien avec ses neuf piles défigurait. La société du Fréjus s'est par ailleurs engagée à aider au financement d'un nouveau réservoir d'eau potable pour la commune. Aujourd'hui, la réserve d'eau est située juste sous le vieil ouvrage et "on a toujours redouté qu'un poids lourd transportant des matières dangereuses tombe du pont."

"Des instructions techniques très pointues"

Les exploitants français veulent rassurer les usagers sur la fiabilité de leurs ouvrages et le sérieux des contrôles. Christian Gaiottino, le directeur-adjoint de STRF, la société qui exploite le tunnel du Fréjus et l'autoroute A43 de la Maurienne, nous indique que l'autre viaduc avant le Charmaix a vu son étanchéité refaite, une mise aux normes sismiques et pour plus de 7 millions d'euros "d'entretien spécialisé".

Les nouveaux bétons en montagne sont bien plus performants face aux agressions du givre et du sel qui sert à déneiger les chaussées. Et, d'après le responsable, plus généralement"les instructions techniques sont très pointues en France"