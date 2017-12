C'est le temps du recueillement et des hommages ce week-end dans les Pyrénées-Orientales après le terrible accident de Millas qui a causé la mort de cinq collégiens. Une minute se silence a été respectée ce samedi à al mi-journée en mémoire des victimes.

Après le drame survenu jeudi à Millas, la mort de cinq collégiens dans la collision entre un autocar scolaire et un train sur un passage à niveau, une minute de silence a été observée ce samedi à midi devant devant l’Hôtel de ville de Perpignan en hommage aux jeunes victimes. Une centaine de personnes étaient présentes et le Castillet, l'ancienne porte principale de l'enceinte de la ville, emblème de la ville de Perpignan, a été symboliquement éteint, ainsi qu’une partie des illuminations de Noël en centre-ville. Dans tout le département, de nombreuses manifestations festives ont été annulées en signe de deuil.

Un message du pape François aux familles et aux proches

Ce samedi, c'est le pape François qui s'est à son tour exprimé sur ce tragique accident, par la plume de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. Dans le message adressé à Monseigneur Norbert Turini, l'évêque de Perpignan-Elne, "sa Sainteté le Pape François s'associe par la prière à la souffrance des familles éprouvées par ce drame ainsi qu'à la douleur des camarades, collégiens et collégiennes, des proches de toutes les victimes et de la population de la région." Le message poursuit, "le Saint ­Père leur exprime sa profonde sympathie les assurant de sa proximité spirituelle, ainsi qu'aux personnes qui les entourent et aux secouristes".

Un rassemblement silencieux ce dimanche à Saint-Féliu-d'Avall

Les cinq enfants décédés dans cet accident étaient tous originaires de Saint-Féliu-d'Avall dans le Pyrénées-Orientales, ce dimanche un rassemblement silencieux sera organisé à 11h30 devant la mairie. Dans la commune de 2.000 habitants, le deuil est palpable et les hommages se succèdent, ce vendredi soir, une messe en l'église Saint-André a été célébrée à la mémoire des victimes.

Une chapelle ardente installée ce mercredi

Selon le maire de Saint-Féliu-d'Aval, une première victime sera inhumée dès ce lundi. Les obsèques des autres auront lieu le jeudi dans la salle polyvalente de cette petite commune. Une chapelle ardente sera aménagée mercredi dans la salle polyvalente de la commune en présence des cercueils et/ou photos des victimes pour que les habitants puissent se recueillir.