Après le drame de Sanary, le conducteur de 85 ans mis en examen

Sanary-sur-Mer, France

Après le drame de samedi à Sanary-sur-Mer, le parquet de Toulon a ouvert une information judiciaire pour "homicide involontaire" avec circonstances aggravantes. Le conducteur de 85 ans, qui conduisait avec de l'alcool dans le sang, devrait être placé sous contrôle judiciaire. Après avoir passé la barrière du parking de l'Esplanade au volant de son 4x4 Mercedes, le conducteur de 85 ans a fauché une famille. Un homme de 62 ans, habitant de Six-Fours, est décédé. Son fils de 31 ans, installé à Saint-Etienne, est dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Le père et le fils étaient installés sur un banc quand la voiture folle a surgi. Le drame s'est produit sous les yeux des autres membres de la famille.

Un "problème mécanique" selon le conducteur

Le procureur de la République de Toulon explique que "l'homme relativise les faits en parlant d'un problème mécanique sur son véhicule". Le 4x4 Mercedes a été saisi en vue d'une expertise. Les résultats de la prise de sang, réalisée sur le conducteur lors de sa brève hospitalisation, seront connus dans les jours qui viennent et devraient préciser le taux d'alcoolémie. Après avoir passé la barrière du parking, la voiture est "arrivée comme une Formule 1" expliquent plusieurs témoins. Les images des caméras de vidéo-surveillance de la ville confirment que la voiture roulait à très vive allure. Dans sa traversée meurtrière, le puissant 4x4 de 300 ch a balayé des barrières métalliques, le banc où se trouvaient les victimes avant de finir sa course contre un arbre du parc qui longe le parking.

Des roses et des fleurs en hommage à Philippe

Sur place, l'émotion est encore très vive. Ce lundi après-midi, de nombreux passants se sont arrêtés sur le lieu du drame. Des fleurs ont notamment été déposées. Daniel, proche de la victime, est venu se recueillir : "Depuis samedi, je suis dévasté et je ressasse sans cesse les événements dans ma tête. J'avais besoin de venir voir pour comprendre. Philippe était un ami cher. Il croyait être tranquille... assis sur un banc... dans un parc où il n'y a pas de voitures. Et il a été fauché. Je suis en colère et j'ai du mal à imaginer que je ne reverrai plus mon ami" confie le retraité, très ému.