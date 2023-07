Après le drame de Wonderland, l’émotion et les questions à Saint-Maximin

"C’est un petit geste pour faire part de notre soutien à la famille". Constance, habitante de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume depuis 2019, est venue ce lundi midi déposer une rose blanche sur les grilles de Wonderland, là où un accident a couté la vie à un homme de 35 ans et a grièvement blessée sa fille de 4 ans. "Je suis choquée" poursuit la jeune femme, "il est difficile d’imaginer que des vies puissent basculer comme ça, d’un instant à l’autre".

Le drame s’est produit dimanche après-midi alors que le père de famille et sa fille jouaient sur un énorme toboggan gonflable. La structure s’est envolée et a été projetée à une cinquantaine de mètres. La mère de famille et la fille aînée du couple (8 ans) ont assisté à la scène. La famille arrivait de Marseille pour fêter l’anniversaire d’un petit neveu. Le père est décédé dans la soirée des suites de ses blessures à l’hôpital. L’enfant est toujours hospitalisée à La Timone à Marseille dans un état grave.

Drapeaux en berne, minute de silence

Alain De Canis, le maire de Saint-Maximin, annonce sur sa page Facebook, que "l’heure est au recueillement". Les drapeau de la mairie sont en berne et les élus respecteront une minute de silence en mémoire du papa lors du Conseil municipal prévu ce mercredi. La mairie met également en place une cellule de soutien psychologique pour "les enfants présents ou choqués par cet accident".

Des questions autour de la sécurité

Annanhe se dit justement "sous le choc". Cette maman de deux jeunes garçons vit à côté du parc aquatique, ouvert début juin. "Je pense à la famille, je suis triste" confie la mère de famille au micro de France Bleu Provence avant de laisser éclater sa colère. Comme d'autres habitants de Saint-Maximin, elle raconte une scène qui se serait produite quelques semaine après l'ouverture du site : "Ce n’est pas la première fois qu’une structure (de Wonderland) s’envole. Fin juin, les gros toboggans roses se sont déjà envolés et sont partis de l’autre côté, quasiment sur la route. Des gens venaient tout juste d’en descendre. Je ne comprends pourquoi on ne s'est pas préoccupé avant de ce parc ? Quand je pense que nombreux centres aérés de la région venaient passer des journées sur le parc, ça fait froid dans le dos !"

Le gérant a ouvert le 3 juin son parc sur un terrain communal, avec l’autorisation de la mairie. Aucune commission de sécurité n’est passée pour valider l’ouverture car ce n’est pas prévu par la réglementation pour ce type d’équipement. "Le gérant est le seul responsable de la sécurité sur son site" explique Marie-Mathilde Moénard, directeur général des services. "Il y avait du vent ce dimanche mais aucune alerte particulière. Rien de comparable avec les rafales que nous avons eues en début de semaine dernière et qui avaient d’ailleurs conduit le gérant à fermer son équipement par mesure de sécurité. Nous sommes donc face à des gens qui connaissent leur métier et qui prenaient leur responsabilité".

Un expert attendu

L’enquête pour "homicide et blessures involontaires", confiée à la Section de recherches de la compagnie de gendarmerie de Brignoles, devrait donc se concentrer sur la façon dont ce toboggan, qui pèserait au moins une tonne, était fixé au sol. Avec une question notamment : y avait-il assez de points d’ancrage ? Un expert en la matière est attendu à Saint-Maximin d’ici la fin de semaine.

Le deuxième parc Wonderland du Var, situé à Rocbaron, est fermé au public depuis ce lundi matin. Le maire a pris un arrêté municipal "par précaution".