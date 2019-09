Après le feu de forêt de Bédenac, la gendarmerie lance un appel à témoins

205 hectares de jeunes pins et de feuillis ont flambé entre Bédenac et Clérac dans le sud Charente-Maritime. Les gendarmes de Montendre sont chargés de l'enquête. Ils sont à la recherche de témoignages pour comprendre ce qui s'est passé.

C'est le plus important feu de l'année en Nouvelle-Aquitaine : 205 hectares de pins et de feuillus ont flambé à Bédenac et Clérac, dans le sud de la Charente-Maritime. Les pompiers ont mis trois jours pour venir à bout des flammes, entre le 4 et le 6 septembre. Pour comprendre ce qui s'est passé, les gendarmes de Montendre, chargés de l'enquête, ont besoin de recueillir des témoignages.

D'où cet appel à témoins, lancé en accord avec le parquet de Saintes. "Toute personne, y compris du sud Charente et du nord de la Gironde, pouvant apporter des renseignements utiles à l’enquête, doit prendre contact avec les enquêteurs" explique un communiqué des gendarmes.

Accident ou acte volontaire, toutes les pistes sont étudiées

Dans la journée suivant le déclenchement du feu, la préfecture de la Charente-Maritime avait évoqué la possibilité que l'incendie soit d'origine volontaire. Une piste qui continue d'être étudiée, mais la piste accidentelle n'est pas abandonnée non plus. Sur place, les pompiers avaient relevé trois départs de feu, mais "dans ce secteur le sol est tourbeux, et le feu peut aussi se propager de manière souterraine" relativise une source proche de l'enquête. Des analyses ont été confiées à un laboratoire, et les résultats ne sont pas encore connus.

En tout état de cause, les enquêteurs sont toujours dans une phase "de vérifications des nombreux éléments et données recueillies sur place", selon Éric Hoarau, commandant la Compagnie de gendarmerie de Jonzac. Les gendarmes encouragent également les propriétaires des parcelles incendiées à se rapprocher de la brigade de Montendre, afin d'être entendus et déposer une plainte.

La gendarmerie de Montendre est joignable au 05 46 49 40 27.