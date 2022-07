Après le feux de forêt à Piolenc, les gendarmes lancent un appel à témoin

Plus de 200 pompiers ont été mobilisés sur l'incendie de Piolenc

Quatre jours après l'incendie qui a détruit 28 hectares de végétation à Piolenc, dans le secteur du Chemin des sables, les gendarmes d'Orange chargés de l'enquête lancent un appel à témoin. A cette heure, l'origine du feu reste indéterminée mais des bruits de pétards auraient été entendus peu avant le déclenchement de l'incendie. La mairie de Piolenc a annoncé son intention de déposer plainte.

200 pompiers et des moyens aériens mobilisés

Les investigations se poursuivent sur le terrain et une procédure judiciaire a été ouverte d'où l'appel à témoin lancé. Toute personne susceptible de faire avancer l'enquête est invitée à se rapprocher de la gendarmerie d'Orange. "Il est important de signaler ce genre de méfaits afin d'éviter et de sensibiliser sur les risques d'incendie pouvant se montrer plus catastrophiques" explique le Lieutenant Pierre-Philippe Jacquemot de la compagnie de gendarmerie d'Orange.