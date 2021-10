Après le gel, une récolte difficile pour certains producteurs de pommes du Nord-Isère

La récolte des pommes bat son plein près de Morestel au Bouchage. Sur cette commune historique d'arboriculteurs en Isère, ils sont six en ce moment à s'activer dans les vergers. Par endroit, les arbres sont nus à cause du gel du printemps. Ceux qui s'en sortent le mieux parlent de miracle.

Toutes les nuances du jaune au rouge sont bien là dans les arbres de Philippe Fiard au Bouchage près de Morestel. Pour ce producteur de pommes du Nord-Isère, c'est un véritable miracle après le gel du printemps. Certains de ses collègues ont perdu presque toutes leurs pommes et vont bientôt terminer une récolte très maigre. "En pommes pour moi ça ne se passe pas trop mal mais j'ai des collègues qui ont perdu jusqu'à plus de 80% de leur récolte. Il y a des exploitations pour qui ça va être très compliqué cette année" explique le président de l'association La Pomme au pays de la Couleur.

Jusqu'à plus de 80% de perte pour certains producteurs

Devant l'un de ses vergers bien fourni en fruits, Philippe Fiard se rappelle des huit nuis de lutte contre les températures qui sont descendues jusqu'à moins huit. "Je suis installé depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais vécu un printemps comme ça, on en a énormément bavé. J'ai sauvé entre 70 et 75% de la récolte en pommes, en poires on a perdu 95%."

Au printemps, il se trouvait dans une telle incertitude qu'il a produit davantage de légumes que l'année passée. "Comme on ne savait pas vraiment où on allait en être au niveau des fruits, on avait augmenté les surfaces de légumes pour apporter un petit chiffre d'affaires au cas où on n'ai pas assez."

Philippe Fiard a réussi à protéger ses vergers pendant huit jours de gel et à sauver 70% de sa récolte. © Radio France - Noémie Philippot

Finalement les pommes sont là en nombre chez Philippe Fiard qui parle d'un "miracle. À cette époque je ne pensais pas en être là, donc je suis vraiment content. Les techniciens nous disaient vous n'aurez rien, tout a gelé. Heureusement, ils se sont trompés !" La qualité est également au rendez-vous, le producteur n'a plus qu'à prévenir ses clients. "Au départ ils avaient un peu peur comme nous qu'on n'ait pas de fruits cette année. On en a énormément qui nous appellent pour savoir si on a une récolte ou si on en n'a pas. Mais on les rassure en leur disant qu'on tiendra l'année, du fruit premier choix sans problème."

Un fruit de premier choix sauvé au prix de nuits sans sommeil pendant une semaine. Là où Philippe Fiard et ses employés n'ont pas réussi à maintenir de protection, "il y a des parcelles où il n'y a rien du tout. On dirait qu'on a ramassé mais il n'y a pas de fruits." Une situation que lui et ses collègues espèrent ne pas revivre au printemps prochain.