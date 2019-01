Nouvelle halte surprise d'Emmanuel Macron chez un chef de Vernon dans l'Eure

Vernon, France

Le président aime décidément la cuisine normande ! Mardi midi, avant le Grand Débat, il a déjeuné au Lydo à Vernon et mardi soir, affamé sans doute après sept heures de débat avec les maires à Grand Bourgtheroulde, il s'est arrêté au Bistro des fleurs, chez un ami de Sébastien Lecornu à Vernon ville dont le ministre en charge des collectivités locales a été maire. C'était la fin du service chez Jean-Philippe Hermier quand le patron du Bistro a reçu un coup de fil du ministre en charge des collectivités locales. "Comme on était encore là, ça ne posait pas de problème" raconte Jean-Philippe Hermier. Sébastien Lecornu n'a pas précisé qu'il venait avec le Président " On savait ce qui se passait dans la région donc quand on a vu une grande tablée comme ils étaient, on avait un fort doute". Et le chef de préciser : "on a fait une terrine maison, pavé au poivre pour tout le monde, un peu de vin rouge de l'eau, café dessert pour ceux qui voulaient"

Des choses très simples, très natures, ils m'ont même dit qu'un plat de pâtes cela aurait été - le restaurateur

Le président a donc fait deux établissements à Vernon "ce n'est pas rien d'accueillir un président il a fait deux restaurants à Vernon, c'est bien" ajoute le restaurateur qui conclut " Cela s'est fait comme cela, cela a été une très belle soirée"

L'entourage du ministre Sébastien Lecornu précise que lors de cette halte était aussi destinée à préparer le grand débat prévu dans le Lot vendredi.