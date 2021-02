Après le meurtre d'un jeune ingénieur à Mons, un suspect interpellé

Après la mort mercredi 3 février d'un ingénieur de 26 ans, poignardé à plusieurs reprises, dans le chalet de sa compagne à Mons (Var), un homme de 25 ans a été interpellé ce mercredi 10 février à Bagnols-en-Forêt. Il sortait d'un bosquet, peu avant 11h00, et marchait sur un sentier quand les gendarmes du Groupe d’observation et de surveillance (Gos) et de la Brigade de recherches de Draguignan l'ont interpellé. L'information, révélée par nos confrères de Var-Matin, est confirmée par Patrice Camberou, procureur de la République de Draguignan.

Blessé à la main

L'enquête s'est concentrée sur ce Varois après le signalement de plusieurs témoins et après une expertise ADN, notamment l'ADN de parentèle. A cette heure, aucun mobile n'est avancé. Le parquet précise que l'individu était blessé à la main lors de son interpellation. Inconnu des services de police et de gendarmerie selon Patrice Camberou, l'homme est présenté comme étant "un peu marginalisé". Il avait l'habitude de partir s'isoler plusieurs jours de suite dans la forêt.

L'autopsie pratiquée sur la victime confirme "la très grande violence du meurtre" selon le parquet de Draguignan. Le jeune ingénieur est décédé après avoir reçu de nombreux coups de couteau au thorax et à la gorge.