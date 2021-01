Après le meurtre d'une conseillère à Valence, les agences Pôle Emploi de Drôme et d'Ardèche sont fermées

C'est une mesure de précaution prise par Pôle Emploi. Toutes les agences de France ferment ce jeudi suite au meurtre d'une conseillère dans une agence de Valence. Les dix agences de Drôme et d'Ardèche et le point relais de Nyons sont déjà fermés depuis la fin de matinée.

A 8h30, la conseillère âgée de 53 ans et mère de deux enfants a été abattue dans son bureau dans l'agence Pôle Emploi Victor Hugo à Valence. Le meurtrier avait une arme de poing et il n'aurait tiré qu'une balle, en pleine poitrine. Il s'est ensuite enfui et il est allé tuer une autre femme, la directrice des ressources humaines de l'entreprise Faun à Guilherand-Granges en Ardèche. Cet homme, ancien ingénieur chez Faun et sans activité actuellement, a été interpellé et placé en garde à vue. Ses motivations restent floues.