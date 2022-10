Après le meurtre d'une femme à Nantes, une "milice de quartier" diffuse les vidéos de ses rondes

Dès le lendemain du meurtre d'une femme de 47 ans à Bellevue à Nantes, le message était clair : "On va sécuriser tout le quartier", prévenaient de jeunes habitants. Ils ont annoncé la création de patrouilles de nuit dans cette optique. Un compte sur le réseau social Snapchat a été créé afin que des femmes se sentant en danger puissent lancer l'alerte.

ⓘ Publicité

"Si jamais une femme se fait suivre, harceler ou agresser, qu'elle nous contacte et on va essayer d'être réactif, de venir au plus vite pour la secourir" explique le jeune homme de 28 ans à l'initiative de ce compte, dès lundi à France Bleu Loire Océan .

Depuis, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant cette "milice de quartier", comme elle se revendique. On y voit des groupes d'hommes patrouillant en pleine nuit mais aussi le jour dans les rues, aux arrêts de tramways. Un chien type Rottweiler y est présenté comme un chien sécurité. Dans l'une des vidéos, un petit groupe de personnes en train de boire une bière à un arrêt de tram est sommé de quitter les lieux. "A partir de maintenant, plus personne ne boit ici, plus personne ne fait n'importe quoi ici. [...] Prenez le tram, et n'allez pas du côté de Bellevue !", lance une voix masculine.

"Le but n'est pas de se faire justice soi-même mais de dissuader les malfaiteurs"

Le compte Snapchat propose une fiche explicative de ce qu'est la "milice de quartier" : en quoi elle consiste, comment appeler à l'aide, et comment sont organisées les rondes. "Le but n'est pas de faire justice soi-même mais de dissuader les malfaiteurs" est-il précisé. "Nous ne sommes pas les forces de l'ordre mais nous pouvons nous protéger mutuellement."

"Nous sommes dans un Etat de droit et nous avons des structures, des institutions qui assurent cette mission", réagit l'élue du quartier Bellevue à Nantes, Abbassia Hakem. "Il est évident que chacun doit avoir une vigilance sur ces questions, être prudent sur certaines choses. Chacun d'entre nous doit être attentif à ce qui peut se passer autour, mais pas organiser des milices qui sillonnent nos quartiers."

Un "interrogatoire parallèle" sur les réseaux

Par ailleurs, la vidéo de "l'interrogatoire parallèle" du suspect, c'est-à-dire l'interrogatoire mené dans le cadre de "l'enquête parallèle" faite par des proches de la victime et des habitants du quartier, a elle aussi été publiée sur les réseaux sociaux. Devenue virale, elle récolte ce jeudi plus de 40.000 "mentions j'aime" et plus de 5.000 partages.

"Je n'ai pas vu cette vidéo, je ne souhaite pas la voir. Et je pense que ce n'est pas une vidéo à faire circuler. Je trouve que ça peut être vu par des personnes, des enfants, des femmes déjà fragilisées sur cette question. Donc ce n'est pas la peine d'en rajouter", déplore Abbassia Hakem.

L'adjointe nantaise ajoute que toutes les personnes qui sentiraient le besoin de s'exprimer après le drame survenu à Bellevue peuvent être reçues par des psychologues de l'association Le Pas qui tient des permanences à la Maison de santé du quartier. La Ville a par ailleurs contacté les écoles, les collèges et les associations de Bellevue pour faire un état des lieux des besoins de temps de parole individuels ou collectifs.