Après le meurtre dans le quartier Fontbarlettes, des CRS en renfort à Valence

Les tirs ont affolé les riverains mardi soir. Plusieurs dizaines de détonations dans la rue Reynaldo-Hahn au coeur du quartier Fontbarlettes. Cette fois, un homme est mort, un autre a été blessé . Il s'agit du premier meurtre depuis le début de l'année. Pour sécuriser le quartier, 36 CRS sont arrivés en renfort ce mercredi et ils vont patrouiller chaque nuit jusqu'à lundi matin. "Ces renforts étaient planifiés" précise la préfète de la Drôme ce mercredi soir, "ils étaient prévus pour deux jours, ils resteront plus longtemps suite à cet homicide".

Déjà 28 faits avec armes à feu

La préfète Elodie Degiovanni le constate : il y a recrudescence de l'usage des armes à feu dans les quartiers de Fontbarlettes et du Plan. 28 faits recensés depuis le mois de janvier, contre 50 pour toute l'année 2022. Il s'agit soit de tirs d'intimidation notamment aux jambes, de tirs en l'air ou sur des façades de commerces. "Malheureusement, le phénomène est connu et il existe ailleurs", explique la représentante de l'Etat, "plus on agit, plus on démantèle des réseaux de drogue, plus cela engendre des luttes de territoire".

16 postes de policiers en plus dans la Drôme

Elodie Degiovanni anticipe les critiques. Pour elle, l'Etat agit "dans la profondeur et la durée" en matière de sécurité dans ces quartiers. Il y a régulièrement des opérations de sécurisation avec des CRS ou des gendarmes mobiles. Un groupement local de traitement de la délinquance a été créé en fin d'année 2022. Et le ministère de l'Intérieur a prévu 16 nouveaux postes de policiers dans la Drôme dont 8 à Valence. "Nous avons reçu l'information ce mercredi après-midi, c'est une coïncidence. Ce sont des renforts pérennes, des créations de postes qui seront pourvus à la rentrée de septembre."