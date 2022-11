Après le passage de la tornade, une rentrée très particulière pour les écoliers de Conty

C'est une rentrée forcément très particulière, pour les enfants de Conty, dans la Somme. Deux semaines après le passage de la tornade , au tout début des vacances scolaires, ils reprennent le chemin des classes ce lundi. Mais l'école élémentaire a été très touchée : six classes sur les huit sont aujourd'hui inutilisables et les écoliers vont donc être hébergés dans d'autres bâtiments. "Ces six classes sont repositionnées quatre au niveau du collège de Conty, une dans un bâtiment communal mise à leur disposition par la commune et une à la Maison familiale et rurale", détaille le maire Pascal Bohin, au micro de France Bleu Picardie.

ⓘ Publicité

Des bâches retrouvent la toiture de l'école élémentaire de Conty, durement touchée par la tempête. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Les transports scolaires seront organisés de telle façon à ce qu'ils puissent s'acheminer vers la restauration le midi. C'est une situation temporaire qui va durer environ trois semaines, un mois, et ensuite, on va installer des structures modulaires à l'arrière de l'école maternelle qui, elle, n'a pas été touchée. Cela permettra, en un lieu unique, de pouvoir accueillir tous les élèves des classes sinistrées", poursuit l'élu.

Des travaux amenés à durer

Viendront ensuite les travaux, impressionnants, pour remettre en état l'école, alors que la toiture est lourdement touchée et que le préau a été rasé. "On peut d'ores et déjà dire que de toute façon, les élèves ne reviendront pas dans leurs salles de classe avant au moins la rentrée de l'année prochaine", assure le maire, qui évoque même une durée encore plus longue. Les travaux n'ont pour l'heure pas été chiffrés.

Six classes sur les huit de l'école élémentaires sont touchées. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pour accompagner parents et enfants, le rectorat va déployer à partir de ce lundi matin une cellule psychologique. "Il y a une petite forme d'excitation, d'être ailleurs, mais elle n'a pas vu l'état de l'école", raconte Cécile, dont la fille est en CE2. "On a fait le choix ne pas aller voir son école. On s'est dit que c'était tellement violent et peut être choquant, qu'on allait essayer de la protéger comme ça. Elle va retrouver ses copines et ses copains et pose pas trop de questions, mais elle veut aller voir comment sa classe a été réorganisée dans la salle, il y a un petit peu de curiosité de voir l'après." Les enfants qui pourront d'ailleurs récupérer une grande partie des affaires laissées en classe, qui ont été récupérées après la tempête et mis à l'abri.

Et le reste de la commune ?

Comme l'école, plusieurs bâtiments publics ont été touchés par la tempête qui a traversé Cont y : le gymnase devrait rouvrir prochainement assure la mairie, à l'exception du Dojo. Entre 65 et 70 habitations ont été également abimées, parfois très lourdement. La mairie a demandé un classement en état de catastrophe naturelle. "Je n'ai jamais vu autant dans la commune de d'expert en assurances et de couvreurs", explique Pascal Bohin. "J'espère que tout le monde va y retrouver son compte. Et puis qu'on va pouvoir redémarrer une vie normale."

loading