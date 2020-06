Après le procès à Chambéry du harceleur présumé de Mélissa, la maman : "Les mots sont des coups de couteau."

Ce mois de février 2016, Mélissa Perrot conclut la scène de rupture en sautant, sans dire un mot, du deuxième étage. Une chute de plus de 8 mètres. La jeune femme de 24 ans, pieds nus, écrasée sur le sol enneigé du centre-ville de Chambéry. Après 50 jours dans le coma, Mélissa décède, ses parents devant décider de faire cesser les soins dans le service de réanimation de Grenoble.

Le procès du compagnon est "très particulier, complexe" ainsi que le présente d'entrée la présidente de la Cour. Le prévenu est poursuivi pour harcèlement. Dans quelques jours, mardi prochain, le Sénat va examiner le projet de loi adopté par l'Assemblée sur le "suicide forcé" avec des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Ce procès se situe dans ce contexte, avant que la loi n'évolue.

Un procès médiatique © Radio France - Christophe Van Veen

Après cinq heures d'une audience éprouvante, ce vendredi, la maman tremble d'émotion sous les colonnes du palais de justice de Chambéry. A deux reprises, pendant les débats, l'ex de sa fille a imploré son pardon en lançant en larmes "Ça a détruit une famille, ça m'a aussi détruit. Je demande pardon." La mère, le père et le frère de Mélissa ont encaissé avec beaucoup de dignité, en silence. Pour le pardon, "c'est trop tôt, après tout ce que ma fille a subi" se contente de nous dire la maman.

Ce procès doit servir

Un peu plus tard, la mère de Melissa témoigne avec force. "J'espère que le suicide de Mélissa sera reconnu. Il y a trois ans, on nous disait que ce procès ne servait à rien. On veut qu'il serve aux femmes qui subissent ça, qu'elles soient reconnues comme victimes. On n'a pas le droit de faire subir ça." Elle a beaucoup lu au sujet du harcèlement et des mécanismes de la destruction. "A chaque fois, je me disais : " Mais, c'est ça, c'est exactement ça !" Ma fille a tant souffert. Elle a résisté tant qu'elle a pu. Jusqu'au jour où, malgré tous ses efforts, il lui a dit : "Va t'en !" Elle est partie, elle n'est pas partie du bon côté."

La maman de Mélissa : "Les mots sont des coups de couteau." Copier

La famille de la victime mène ce combat pour Mélissa et pour les autres, pour que soit reconnue la violence psychologique qui pousse au suicide. "Les mots et les non-mots peuvent aussi tuer. Je t'en mets un, je t'en mets un autre... c'est comme des coups de couteau."

Un détail, parmi tant d'autres. Elle se souvient de la photo de la chambre de Melissa dans l'appartement de son compagnon : aseptisée, sans aucune photo, le contraire de Melissa, vivante, pétillante.

"Un drame Racinien" , "une chasse aux sorciers" selon la défense.

Pour l'avocat du mis en cause, le dossier est caricatural soumis à l'air du temps. Maître Max Joly plaide la relaxe , il nie tout harcèlement : " Le harcèlement, c'est quelque chose qui dure - ils n'étaient ensemble que depuis cinq mois. La victime ne peut s'échapper que par la mort. Or là, pas d'enfants, pas de maison, rien qui n'empêche de quitter son compagnon. Seul entre eux les unissait l'amour intense. Un amour Racinien qui finit en drame."

L'avocat chevronné de Chambéry demande à la justice de ne pas être manichéenne, de faire preuve d'équilibre. Il voit dans ce dossier les affres du contexte "metoo", "une chasse aux sorciers", une sorte "d'Inquisition avec le Diable en chaque homme. " Les trois femmes qui composent la Cour apprécieront.

Max Joly assure la défense du compagnon Copier

La défense est hors sujet pour Maître Catherine Rey, l'avocate de la famille de Mélissa qui espère une condamnation, quelle qu'elle soit, pour que soient reconnues les violences psychologiques subies. "La plaidoirie évoque le contexte "metoo", ce n'est pas le sujet ! Par ces violences psychologiques qu'il a infligé pendant cinq mois, il a poussé Melissa à bout. La psychologue qui voyait régulièrement Mélissa n'a pas du tout décrit quelqu'un de suicidaire. Melissa était solaire. Elle n'a pas eu d'autre choix que de mourir pour échapper à son emprise, de sauter par la fenêtre."

Maître Rey avocate de la famille de Melissa Copier

Le procès de l'emprise

La veille du drame, il lui a donné l'ordre de rentrer de la station de ski où Mélissa est saisonnière, de quitter la soirée. Il a peur d'être trompé, abandonné. Le lendemain, elle s'exécute. Dans leur appartement de Chambéry, il lui assène : "Va-t'en ! Fais tes affaires !"

Tandis qu'il recharge son téléphone portable sans même un regard, elle saute par la fenêtre.

"Jamais je n'aurais imaginé un réaction aussi disproportionnée" pleure à la barre le jeune homme. Il invoque "un excès de colère", regrette "des propos inqualifiables, impardonnables". Mais il le jure : "Ces dernières 24 heures ne résume pas notre relation et ce que je suis." Il pleure beaucoup.

Il est le papa exemplaire de deux petites filles. Son casier judiciaire est vierge.

Accusé d'être un bourreau, l'homme qui comparaît libre se présente plutôt comme une victime, et n'hésite pas à rabaisser la vraie victime, "une débauchée" qui met des jupes "trop courtes", "une fétarde qui ne sait pas gérer les doses d'alcool". Il nie l'avoir éteinte durant les cinq mois de leur relation.

Le portrait dressé par ses ex est moins flatteur que son apparence propre et lisse : "manipulateur", "jaloux ET infidèle". Possessif. La simple lecture de la litanie de SMS orduriers et menaçants traduit sa violence dévastatrice.

En garde à vue, il a bien plus assumé ses actes que lors du procès. Il est là pour se défendre, pas seulement pour demander pardon. En garde à vue, il a donc avoué avoir "appuyé là où ça fait mal", lui avoir "parlé comme à une merde". "Je savais qu'elle était fragile". Il l'a "poussé à bout, de façon inconsciente". Harceleur malgré lui, à l'insu de son plein gré. Grand classique, il se réfugie derrière "une relation passionnelle."

La procureure qui mène l'accusation dans ce procès dessine l'emprise. Interdiction de sorties. Humiliations en public. Contrôle des tenues. Isolement. Chantage affectif. Propos dégradants. En garde à vue, il a eu cette terrible explication : "Je ne l'insultais pas gratuitement."

Lui-même apparaît comme un narcissique, complexé par sa petite taille, semble-t'il, et par son emploi - il se fait passer pour infirmier alors qu'il n'est qu'agent d'entretien à l'hôpital de Chambéry.

Quand la question lui a été posée durant l'instruction : "Aviez-vous une emprise sur Mélissa ?" Il a répondu : "Oui, elle ne voyait que par moi."