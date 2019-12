Après le rachat du zoo de Pont-Scorff, Rewild n'hésitera pas à aller en justice

Pont-Scorff, France

On sent l'agacement poindre sous les nombreuses lignes du dernier post Facebook rédigé par l'Association Rewild, qui vient, grâce à une cagnotte sur internet, de financer le rachat du zoo de Pont-Scorff, près de Lorient dans le Morbihan. Elle répond aux critiques et se lance dans un état des lieux de ce qu'elle a retrouvé sur place. "Concernant le bien-être animal, le cas du zoo de Pont-Scorff n’est hélas pas une exception. Enclos trop petits, vieillissement prématuré, obésité morbide, stéréotypie, troubles du comportement et autres pathologies provoquées par la captivité."

L'organisation dénonce la captivité des manchots du Cap, "dont une partie tourne en rond dans un espace de quatre mètres carrés." Mais aussi le cas des phoques maintenus "dans de l’eau douce chlorée, ce qui en soi, constitue un délit au titre de la réglementation sur les établissements zoologiques." Rewild rappelle que l'un d'entre eux en est mort.

L'organisation avertit : Toute infraction constatée donnera lieu à un signalement auprès du Procureur de la République de Lorient. Un audit interne est en cours "ainsi qu’un bilan de santé complet de tous les animaux. Des manquements inquiétants dans l’identification de certains animaux ont d’ores et déjà été relevés."