Le commissaire enquêteur estime qu'il n'y a pas d'utilité publique à installer à la place de la mosquée une crèche et un espace de coworking comme le réclamait Christian Estrosi. Le maire de Nice ne s'avoue pas vaincu.

Pour le commissaire enquêteur il n'y a pas besoin de crèche ou d'espace de coworking à la place de la mosquée en-Nour à Nice dans l'ouest de la ville. C'est ce que réclamait Christian Estrosi, le maire de le ville.

On connait le résultat de l'enquête d'utilité publique réclamée par la mairie, depuis mercredi soir. Christian Estrosi ne baisse pas les bras et compte continuer son combat pour l’expropriation, il demande au préfet de le suivre.

"Il y a près de 755 000 euros de travaux non facturés par certaines entreprises qui se sont constituées 2 jours avant les travaux"

Christian Estrosi conteste ce rapport. Le maire de Nice s'étonne du nombre très important de participants qui ont donné leur avis en faveur de la mosquée, notamment une pétition dont il faudrait selon lui vérifier les noms des signataires.

Le commissaire enquêteur a estimé que ce secteur n'avait pas besoin de crèche et c'est invraisemblable pour le maire de Nice car ce quartier est en pleine extension avec la construction de 335 logements. Christian Estrosi dénonce aussi l'opacité des financements de la mosquée : "Il y a près de 755 000 euros de travaux non facturés par certaines entreprises qui se sont constituées 2 jours avant les travaux et ont déposé le bilan au terme de ces travaux. Ce n'est pas de l’acharnement, c'est vrai pour n'importe quelles entreprises sur notre territoire"

La ville a saisi le parquet Une enquête préliminaire est toujours en cours.